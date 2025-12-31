https://sputnik-georgia.ru/20251231/god-novykh-vozmozhnostey-sektsiya-interesov-rf-v-gruzii-pozdravila-s-novym-godom-296476884.html

"Год новых возможностей": Секция интересов РФ в Грузии поздравила с Новым годом

Секция отметила успехи в отношениях России и Грузии 31.12.2025

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Секция интересов России в Грузии поздравила с Новым годом и подвела итоги 2025 года. "До наступления Нового года остаются считанные мгновения, наполненные предвкушением и надеждой. Секция интересов России в Грузии от всей души поздравляет с этим волшебным праздником!", — говорится в поздравлении.Уходящий год ознаменовался значительными достижениями в различных сферах двустороннего сотрудничества, отметили в секции. "Товарооборот между нашими странами достиг рекордной отметки, приблизившись к 2,5 миллиардам долларов США", — говорится в письме.В течение года в Тбилиси и других городах Грузии с успехом прошли памятные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, отмечено в поздравлении. По данным секции, реализован целый ряд важных культурно-гуманитарных проектов, способствовавших укреплению взаимопонимания и духовной близости между двумя народами. "С оптимизмом и воодушевлением смотрим в наступающий год, полный новых возможностей и перспектив. Искренне желаем всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия! С Новым годом!", — написано в поздравлении. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

