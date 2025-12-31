https://sputnik-georgia.ru/20251231/grazhdanin-irana-vvez-v-gruziyu-narkotiki-na-summu-v-50-millionov-lari--mvd-296471543.html

Гражданин Ирана ввез в Грузию наркотики на сумму в 50 миллионов лари – МВД

Гражданин Ирана ввез в Грузию наркотики на сумму в 50 миллионов лари – МВД

Sputnik Грузия

Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 31.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-31T18:08+0400

2025-12-31T18:08+0400

2025-12-31T18:08+0400

происшествия

грузия

новости

иран

тбилиси

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24282/65/242826538_0:178:2000:1303_1920x0_80_0_0_7a62e0d0204f3d8b082aa068bc6ab4f6.jpg

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Сотрудники Министерства внутренних дел Грузии раскрыли и предотвратили еще одно крупное дело о наркоторговле – полиция изъяла 157 килограммов героина, рыночная стоимость которого на т. н. черном рынке составляет около 50 миллионов лари, заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе на брифинге. По обвинению в незаконной покупке и хранении особо крупного количества наркотиков, а также в их незаконном ввозе в Грузию задержан гражданин Ирана. По полученным в ходе расследования доказательствам установлено, что грузовик с наркотиками въехал в Грузию из соседней страны через таможенный пункт "Красный мост". Представители правоохранительных органов обнаружили героин в специальном тайнике, устроенном в прицепе грузовика.Задержанный пытался перевезти 157 килограммов героина, используя мраморные плитки. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. "Мы продолжаем борьбу с наркопреступностью в интенсивном режиме, 24 часа в сутки. Мы уделяем большое внимание выявлению наркоторговцев и наказанию их по всей строгости закона", – заявил Дарахвелидзе. Только за последние 7 месяцев Министерство внутренних дел предотвратило десятки случаев наркоторговли и изъяло несколько сотен килограммов наркотиков. В общей сложности более 5 тысяч человек были арестованы и привлечены к ответственности за преступления, связанные с наркотиками, в том числе около 2 тысяч человек, причастных к торговле наркотиками. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

иран

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, иран, тбилиси, мвд грузии