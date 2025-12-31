Как встречают Новый год в Грузии? Красивые традиции и обычаи
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТовлис Бабу в новогодние дни у здания парламента Грузии у главной новогодней елки
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться
Новый год, или "Ахали цели" по-грузински – самый красочный и долгожданный праздник, любимый всеми с детства, который издавна в Грузии проникнут оригинальными традициями и красивыми обычаями
Как встречают Новый год в Грузии – об особенностях празднования по-грузински, читайте в Sputnik Грузия.
Новый год по-грузински
Грузинский Новый год – невероятное разнообразие национальных традиций. Чтобы быть счастливым в Новом году, нужно его встретить изобилием вкусностей на праздничном столе. Поэтому в Грузии на Новый год принято, чтобы стол ломился от множества вкусны блюд – это жаренный поросенок, различные блюда из мяса, рыбы и птицы, баклажаны с орехами, хачапури, лобиани, ароматная зелень, сладости, фрукты и суофрукты. И это далеко не все.
Неотъемлемым атрибутом новогоднего грузинского стола и самым любимым блюдом является сациви. Каждый желает в Новом году жизнь была сладкой, как мед. Поэтому грузины на новогодний стол подают вкуснейшее грузинское лакомство – гозинаки (грецкие орехи, обжаренные в меде).
Не обходится грузинский Новый год без вина, песен и танцев. Вина, в праздник должно литься рекой, и выпиваться из разнообразных глиняных сосудов и рогов. Так грузины пьют "гансхвавебули" – особые тосты из нестандартных по размеру бокалов, приправляя праздничное застолье красивыми тостами-легендами.
В новогоднюю ночь обязательно поют "Мравалжамиэр" – традиционную застольную песню, которую исполняют национальным грузинским многоголосием. Это своеобразный гимн многолетию, миру, жизни и благополучию грузинского народа. Поэтому "Мравалжамиэр" в Новый год исполняют везде – на городских площадях, в церквях, в ресторанах и семьях.
Меквле, Товлис Бабуа и другие обычаи
Культ "меквле" – человека, который первым переступает порог вашего дома в новогоднюю ночь, в Грузии существует с давних времен. Согласно легенде, именно его нога, приносит счастье или несчастье. Поэтому грузины, стараются иногда перехитрить судьбу и, приглашают в качестве "меквле" счастливого и успешного человека, который гарантировано принесет счастье и благоденствие в дом.
В Грузии все самобытно, и даже Дед Мороз. Как гласит легенда, грузинский Дед Мороз, или "Товлис Бабуа", что с грузинского переводится как "Снежный дедушка", родом из высокогорного села Ушгули, расположенного в Сванети.
Новый год наступает!
Новый год наступает!
Товлис Бабуа – это седой старичок с длинной бородой, в белой или черной "чохе" с белой буркой "набади", а на голове у него сванская шапка или белая шапка из овчины – "папанаки". Иногда он носит кинжал.
Товлис Бабуа в большом мешке "хурджини", украшенном бубенчиками, приносит подарки детям. Примечательно, что у грузинского Деда Мороза нет внучки.
У грузин есть и своя новогодняя елка – символ, которую называют "чичилаки". Белоснежное деревце, которое изготавливают вручную из веток орешника и украшают конфетами и ягодами, бывает разных размеров. "Чичилаки" родом из региона Гурия (Западная Грузия) и считается символом жизни и плодородия.
© photo: Sputnik / StringerЧичилаки: грузинский символ Нового года
Чичилаки: грузинский символ Нового года
© photo: Sputnik / Stringer
По завершении новогодних праздничных дней "чичилаки" сжигают, а пепел развеивают по ветру. Символически это делается для того, чтобы избавиться от невзгод и бед ушедшего года.
В Грузии на второй день Нового года – 2 января, по традиции, празднуют День судьбы или "Бедоба". Грузины верят, что как встретишь этот день, так весь год и проведешь, поэтому 2 января жители Грузии стараются провести весело и беззаботно, в кругу любимых и близких людей.
С наступающим Новым годом, дорогие читатели!