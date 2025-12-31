https://sputnik-georgia.ru/20251231/minoborony-kiev-planiroval-tselenapravlennuyu-ataku-na-rezidentsiyu-prezidenta-rossii-296472312.html

Минобороны: Киев планировал целенаправленную атаку на резиденцию президента России

31.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Попытка удара Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина, по оценке начальника зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майора Александра Романенкова, была целенаправленной, тщательно подготовленной и проводилась в эшелонированном формате. Об этом он заявил на брифинге, сообщает РИА Новости.Украинские беспилотники запускались с территории Сумской и Черниговской областей. По его словам, около 19:20 28 декабря подразделения радиотехнических войск ВКС РФ зафиксировали факт воздушной атаки со стороны Киева. Отмечается, что БПЛА ВСУ пролетели над территориями Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей.Романенков подчеркнул, что ущерба резиденции президента Российской Федерации в результате атаки не допущено."В отражении массированного удара над территориями Брянской, Смоленской и Новгородской областей применялись зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства РЭБ", — добавил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

