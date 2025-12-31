https://sputnik-georgia.ru/20251231/minoborony-kiev-planiroval-tselenapravlennuyu-ataku-na-rezidentsiyu-prezidenta-rossii-296472312.html
Минобороны: Киев планировал целенаправленную атаку на резиденцию президента России
Минобороны: Киев планировал целенаправленную атаку на резиденцию президента России
Sputnik Грузия
Романенков подчеркнул, что ущерба резиденции президента Российской Федерации в результате атаки не допущено 31.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-31T16:38+0400
2025-12-31T16:38+0400
2025-12-31T16:38+0400
в мире
россия
обострение ситуации вокруг украины
владимир путин
минобороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/08/290795232_0:130:3183:1920_1920x0_80_0_0_2bab74c59b7d59c0bd226f048ca95e28.jpg
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Попытка удара Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина, по оценке начальника зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майора Александра Романенкова, была целенаправленной, тщательно подготовленной и проводилась в эшелонированном формате. Об этом он заявил на брифинге, сообщает РИА Новости.Украинские беспилотники запускались с территории Сумской и Черниговской областей. По его словам, около 19:20 28 декабря подразделения радиотехнических войск ВКС РФ зафиксировали факт воздушной атаки со стороны Киева. Отмечается, что БПЛА ВСУ пролетели над территориями Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей.Романенков подчеркнул, что ущерба резиденции президента Российской Федерации в результате атаки не допущено."В отражении массированного удара над территориями Брянской, Смоленской и Новгородской областей применялись зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства РЭБ", — добавил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/08/290795232_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_0d350b6706ae9ceb2a1549bcdc2afe39.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, россия, обострение ситуации вокруг украины, владимир путин, минобороны рф
в мире, россия, обострение ситуации вокруг украины, владимир путин, минобороны рф
Минобороны: Киев планировал целенаправленную атаку на резиденцию президента России
Романенков подчеркнул, что ущерба резиденции президента Российской Федерации в результате атаки не допущено
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik.
Попытка удара Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина, по оценке начальника зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майора Александра Романенкова, была целенаправленной, тщательно подготовленной и проводилась в эшелонированном формате. Об этом он заявил на брифинге, сообщает РИА Новости
.
Украинские беспилотники запускались с территории Сумской и Черниговской областей.
По его словам, около 19:20 28 декабря подразделения радиотехнических войск ВКС РФ зафиксировали факт воздушной атаки со стороны Киева. Отмечается, что БПЛА ВСУ пролетели над территориями Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей.
Романенков подчеркнул, что ущерба резиденции президента Российской Федерации в результате атаки не допущено.
"В отражении массированного удара над территориями Брянской, Смоленской и Новгородской областей применялись зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства РЭБ", — добавил он.