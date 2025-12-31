На сколько выросла экономика Грузии – данные за ноябрь

https://sputnik-georgia.ru/20251231/na-skolko-vyrosla-ekonomika-gruzii--dannye-za-noyabr-296474268.html

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в ноябре 2025 года составил 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель роста ВВП в январе-ноябре 2025 года составил 7,5%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в ноябре 2025 года внесли сферы транспорта и складирования, обрабатывающей промышленности, деятельность, связанная с недвижимостью, финансовой и страховой деятельности, а также горнодобывающей промышленности. Снижение зафиксировано в секторах строительства и энергетики. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022-м – 10,4%, в 2023-м – 7,8%, а в 2024 году – 9,7%. Что выросло и на сколько?По данным за январь-ноябрь 2025 года, экспорт вырос на 10,1%, а импорт – на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В ноябре в стране было зарегистрировано 6,1 тысячи новых предприятий, на 7,3% меньше, чем в ноябре прошлого года. По информации Тодрадзе, рост в секторе транспорта и складирования был связан главным образом с расширением объема услуг по грузоперевозкам. Это касается в основном как автомобильного, так и воздушного транспорта, и, соответственно, увеличились показатели транспортной обработки и хранения грузов. Рост в обрабатывающей промышленности был связан с металлургической отраслью, с увеличением производства чугуна, стали и ферросплавов. Экспорт ферросиликомарганеца утроился, главным образом в Турцию. Экспорт азотных удобрений увеличился примерно в шесть раз, в основном в Румынию, а экспорт минеральных вод вырос на 53%, главным образом в Россию и Казахстан. Рост в секторе недвижимости обусловлен расширением объема деятельности, связанной с арендой и управлением как собственными, так и арендованными нежилыми зданиями. Рост в финансовом и страховом секторах был в основном связан с увеличением процентных доходов коммерческих банков. Рост в горнодобывающем секторе был связан с добычей цветных металлов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

