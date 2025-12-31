https://sputnik-georgia.ru/20251231/na-strazhe-gruzii-ivanishvili-pozdravil-sograzhdan-s-novym-godom-296476410.html
"На страже Грузии": Иванишвили поздравил сограждан с Новым годом
"На страже Грузии": Иванишвили поздравил сограждан с Новым годом
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили поздравил граждан Грузии с наступающим Новым годом, пообещав стоять на страже страны вместе со своей командой и в 2026 году.
Иванишвили поздравил грузин, проживающих как на родине, так и за ее пределами, пожелав, чтобы 2026 год стал годом мира, единства и успеха.
"Лично я, как один из рядовых солдат своей родины, вместе с моей политической командой и в 2026 году буду стоять на страже нашей страны и наших семей! Эту сложную и почетную миссию мы будем выполнять добросовестно до тех пор, пока наше общество будет считать, что наша служба Грузии необходима!", — говорится в новогоднем обращении Бидзины Иванишвили.
Как отметил Иванишвили, 2025 год был наполнен вызовами и трудностями.
"Общество наглядно видело, как глобальная злая сила боролась против Грузии — сила, имеющая нездоровые амбиции мирового правления. Мы все вместе наблюдали открытое, неприкрытое и неравное противостояние против суверенитета и единства Грузии, против грузинского народа, которое происходило как внутри страны, так и извне", — сказано в обращении.
По словам основателя правящей партии, несмотря на тяжелейшие вызовы, в 2025 году, благодаря благоразумию грузинского народа и взвешенной, спокойной и прагматичной политике политической команды, удалось дать достойный ответ всем вызовам, с честью встретить все удары извне и ни на шаг не отступить в борьбе за родину, народ и суверенитет Грузии.
По его словам, правительство не намерено останавливаться или сдаваться и в 2026 году, так как пути к отступлению нет.
"Пусть ни у кого не будет иллюзии, что лично я или наша политическая команда устанем в этой неравной борьбе. Однако важно, чтобы наш народ, так же как и прежде, и в 2026 году четко различал, кто является врагом Грузии, а кто — ее другом!", — заявил Иванишвили.
Кроме того, Иванишвили отметил, что в Грузии сформировалось общество, которое не просто трудно, а невозможно обмануть или манипулировать его эмоциями. "Да, таков сегодня Его Величество грузинский народ!", — отметил он.
Иванишвили от своего имени и от имени своей супруги пожелал гражданам Грузии мира, благополучия и безграничной радости.