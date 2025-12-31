"На страже Грузии": Иванишвили поздравил сограждан с Новым годом

https://sputnik-georgia.ru/20251231/na-strazhe-gruzii-ivanishvili-pozdravil-sograzhdan-s-novym-godom-296476410.html

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили поздравил граждан Грузии с наступающим Новым годом, пообещав стоять на страже страны вместе со своей командой и в 2026 году. Иванишвили поздравил грузин, проживающих как на родине, так и за ее пределами, пожелав, чтобы 2026 год стал годом мира, единства и успеха. Как отметил Иванишвили, 2025 год был наполнен вызовами и трудностями. "Общество наглядно видело, как глобальная злая сила боролась против Грузии — сила, имеющая нездоровые амбиции мирового правления. Мы все вместе наблюдали открытое, неприкрытое и неравное противостояние против суверенитета и единства Грузии, против грузинского народа, которое происходило как внутри страны, так и извне", — сказано в обращении. По словам основателя правящей партии, несмотря на тяжелейшие вызовы, в 2025 году, благодаря благоразумию грузинского народа и взвешенной, спокойной и прагматичной политике политической команды, удалось дать достойный ответ всем вызовам, с честью встретить все удары извне и ни на шаг не отступить в борьбе за родину, народ и суверенитет Грузии. По его словам, правительство не намерено останавливаться или сдаваться и в 2026 году, так как пути к отступлению нет. Кроме того, Иванишвили отметил, что в Грузии сформировалось общество, которое не просто трудно, а невозможно обмануть или манипулировать его эмоциями. "Да, таков сегодня Его Величество грузинский народ!", — отметил он. Иванишвили от своего имени и от имени своей супруги пожелал гражданам Грузии мира, благополучия и безграничной радости. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

