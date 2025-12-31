https://sputnik-georgia.ru/20251231/novogodnyaya-noch-v-tbilisi-besplatnyy-transport-budet-khodit-pochti-do-utra-296469594.html
Новогодняя ночь в Тбилиси: бесплатный транспорт будет ходить почти до утра
Новогодняя ночь в Тбилиси: бесплатный транспорт будет ходить почти до утра
Sputnik Грузия
Измененный график коснется и ночи с 6 на 7 января, когда православные жители празднуют Рождество 31.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-31T12:52+0400
2025-12-31T12:52+0400
2025-12-31T12:52+0400
общество
грузия
новости
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/14/296281152_3:0:2047:1150_1920x0_80_0_0_b86e789d188eec0a2871559bb84bd411.jpg
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Работа общественного транспорта в Тбилиси в новогоднюю ночь будет продлена, а пассажиры смогут воспользоваться автобусами и метро бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы мэрии столицы. В частности, метрополитен будет работать до 03:00 1 января, а автобусы – не до 23:00 31 декабря, а до 03:00 1 января. Также канатная дорога, соединяющая парк "Рике" и крепостью "Нарикала" в центре Тбилиси будет обслуживать пассажиров с 22:00 31 декабря до 03:00 1 января. Измененный график коснется и ночи с 6 на 7 января, когда православные жители празднуют Рождество. Работа метрополитена будет продлена до 03:00 часов ночи. В этот период обслуживание пассажиров также будет бесплатным. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/14/296281152_258:0:1791:1150_1920x0_80_0_0_9b08f456becd9cd0f845e045e3277142.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, грузия, новости, тбилиси
общество, грузия, новости, тбилиси
Новогодняя ночь в Тбилиси: бесплатный транспорт будет ходить почти до утра
Измененный график коснется и ночи с 6 на 7 января, когда православные жители празднуют Рождество
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Работа общественного транспорта в Тбилиси в новогоднюю ночь будет продлена, а пассажиры смогут воспользоваться автобусами и метро бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы мэрии столицы.
В частности, метрополитен будет работать до 03:00 1 января, а автобусы – не до 23:00 31 декабря, а до 03:00 1 января.
Также канатная дорога, соединяющая парк "Рике" и крепостью "Нарикала" в центре Тбилиси будет обслуживать пассажиров с 22:00 31 декабря до 03:00 1 января.
Измененный график коснется и ночи с 6 на 7 января, когда православные жители празднуют Рождество. Работа метрополитена будет продлена до 03:00 часов ночи. В этот период обслуживание пассажиров также будет бесплатным.