Новогодняя ночь в Тбилиси: бесплатный транспорт будет ходить почти до утра

31.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Работа общественного транспорта в Тбилиси в новогоднюю ночь будет продлена, а пассажиры смогут воспользоваться автобусами и метро бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы мэрии столицы. В частности, метрополитен будет работать до 03:00 1 января, а автобусы – не до 23:00 31 декабря, а до 03:00 1 января. Также канатная дорога, соединяющая парк "Рике" и крепостью "Нарикала" в центре Тбилиси будет обслуживать пассажиров с 22:00 31 декабря до 03:00 1 января. Измененный график коснется и ночи с 6 на 7 января, когда православные жители празднуют Рождество. Работа метрополитена будет продлена до 03:00 часов ночи. В этот период обслуживание пассажиров также будет бесплатным. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

