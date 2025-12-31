https://sputnik-georgia.ru/20251231/pensii-v-gruzii-snova-vyrosli-296463613.html

Пенсии в Грузии снова выросли

31.12.2025

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. В Грузии в 2026 году повысились пенсии для возрастных пенсионеров. Пенсия для лиц в возрасте 70 лет и старше выросла на 45 лари и составит 495 лари, а для лиц, проживающих в высокогорных поселениях, достигла отметки в 594 лари. Пенсия для лиц моложе 70 лет увеличилась на 20 лари и составит 370 лари, а в высокогорных регионах – 444 лари.Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации, которая вступила в силу с 1 января 2021 года – выплаты должны расти ежегодно, в зависимости от экономических факторов. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста. На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. При этом участники накопительной пенсионной системы к государственной пенсии дополнительно получат накопления в зависимости от продолжительности жизни и общей суммы накоплений. Курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

