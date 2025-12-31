https://sputnik-georgia.ru/20251231/ray-dlya-biznesmenov-gruziya--lider-v-regione-po-legkosti-vedeniya-biznesa-296472082.html

Рай для бизнесменов: Грузия лидер в регионе по легкости ведения бизнеса

Рай для бизнесменов: Грузия лидер в регионе по легкости ведения бизнеса

Sputnik Грузия

Согласно докладу, Грузия делит четвертое место с Южной Кореей, Сингапуром и Эстонией 31.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-31T22:02+0400

2025-12-31T22:02+0400

2025-12-31T22:32+0400

экономика

грузия

новости

всемирный банк

сингапур

южная корея

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/14/296281108_0:52:2048:1204_1920x0_80_0_0_a6b861c85bb9a7ddc899de1e741de99a.jpg

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Грузия расположилась на четвертой строчке из 101 страны в рейтинге "Готовность деловой среды" (Business Ready) , который оценивает степень простоты ведения бизнеса, говорится в докладет на сайте Всемирного банка. Рейтинг Business Ready (B-READY) об оценке условий для ведения бизнеса заменил собой ежегодный доклад Doing Business, отмененный в сентябре 2021 года из-за информации о нарушениях. Согласно докладу, Грузия делит четвертое место с Южной Кореей, Сингапуром и Эстонией.При этом Грузия занимает второе место в мире по операционной эффективности, значительно уступая другим странам в оценках нормативно-правовой базы и государственных услуг. Что это значит По мнению заместителя министра экономики и устойчивого развития Вахтанга Цинцадзе, Грузия получила достойную оценку. "Такая высокая оценка еще раз подтверждает, что бизнес и инвестиционная среды в Грузии являются одними из лучших в глобальном масштабе", - заявил Цинцадзе. Он отметил, что Грузия опережает Латвию, Великобританию, Чехию, Хорватию, Испанию, Канаду, Соединенные Штаты Америки и т.д. Заместитель министра экономики и устойчивого развития подчеркивает, что целью данного рейтинга является оценка эффективности бизнес-среды в стране, а также то, насколько бизнес и регуляторная среда ориентированы на развитие и поддержку бизнеса в стране. "Главная задача Грузии - продолжать улучшать бизнес-среду с помощью новых инициатив, которые правительство реализует в ежедневном режиме", - отметил Цинцадзе. Рейтинг Business Ready (B-READY) оценивает легкость ведения бизнеса по трем категориям – нормативная база, государственные услуги и эффективность работы, которые сформированы из 10 показателей. Каждая из категорий оценивается по шкале от 0 до 100.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сингапур

южная корея

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, всемирный банк, сингапур, южная корея