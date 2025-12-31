https://sputnik-georgia.ru/20251231/razboy-na-vostoke-gruzii-po-obvineniyu-za-napadenie-na-pozhilogo-zaderzhan-19-letniy--296469001.html
Разбой на востоке Грузии: по обвинению за нападение на пожилого задержан 19-летний
Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет 31.12.2025
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Полиция задержала 19-летнего мужчину по обвинению в разбойном нападении на пожилого жителя региона Квемо Картли, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. По данным следствия, в Марнеульском муниципалитете подозреваемый, угрожая ножом 63-летнему гражданину (пол пострадавшего не указывается), похитил драгоценности и 14 тысяч лари, после чего скрылся с места происшествия.В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий мужчину задержали, и ему предъявлено обвинение. Расследование продолжается по части первой статьи 179 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
