Разбой на востоке Грузии: по обвинению за нападение на пожилого задержан 19-летний

2025-12-31T15:05+0400

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Полиция задержала 19-летнего мужчину по обвинению в разбойном нападении на пожилого жителя региона Квемо Картли, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. По данным следствия, в Марнеульском муниципалитете подозреваемый, угрожая ножом 63-летнему гражданину (пол пострадавшего не указывается), похитил драгоценности и 14 тысяч лари, после чего скрылся с места происшествия.В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий мужчину задержали, и ему предъявлено обвинение. Расследование продолжается по части первой статьи 179 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

