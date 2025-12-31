https://sputnik-georgia.ru/20251231/reforma-obrazovaniya-v-gruzii-vykhodit-na-novyy-etap-v-2026-godu-296475752.html
Реформа образования в Грузии выходит на новый этап в 2026 году
Реформа образования в Грузии, как заявили в правящей партии, завершится через три-четыре года 31.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-31T21:22+0400
2025-12-31T21:22+0400
2025-12-31T21:22+0400
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Важные этапы реформы образования будут реализованы в Грузии в 2026 году как в плане инфраструктуры, так и в вопросах привлечения преподавательского состава, а также будет предпринят ряд важных шагов в плане развития программ и повышения качества, заявил министр образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе. Правительство Грузии в октябре представило масштабную реформу высшего образования, которая, по словам премьера, поможет сократить отток молодежи за рубеж и будет способствовать развитию образовательной системы в регионах. Главная цель реформы – обеспечить в Грузии такое же качество высшего образования, какое сегодня получают студенты в других странах. По словам главы Минобразования, 2025 год был исключительно важным для сектора образования. "Этот год стал исключительно важным годом в сфере образования. Мы объявили о реформах систем общего и высшего образования. Концепция высшего образования уже утверждена, и соответствующие законодательные поправки внесены", — отметил Миканадзе. Кроме этого, по его словам, было принято историческое решение о том, что с 1 сентября 2026 года вновь поступившие студенты во все государственных университетах будут учиться бесплатно. В то же время он отметил, что школьная реформа необходима и своевременна. Министерство продолжает проводить встречи в крупных городах, регионах и муниципалитетах, обсуждая реформу с педагогами. Реформа образования в Грузии, как заявили в правящей партии, завершится через три-четыре года. К этому времени будет полностью реализована новая концепция с современной инфраструктурой и всеми ключевыми компонентами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Важные этапы реформы образования будут реализованы в Грузии в 2026 году как в плане инфраструктуры, так и в вопросах привлечения преподавательского состава, а также будет предпринят ряд важных шагов в плане развития программ и повышения качества, заявил министр образования, науки и молодежи Гиви Миканадзе.
Правительство Грузии в октябре представило масштабную реформу высшего образования, которая, по словам премьера, поможет сократить отток молодежи за рубеж и будет способствовать развитию образовательной системы в регионах. Главная цель реформы – обеспечить в Грузии такое же качество высшего образования, какое сегодня получают студенты в других странах.
"Следующий год будет в этом отношении еще более особенным, поскольку реформы находятся на начальной стадии, а следующие этапы их реализации начнутся в 2026 году. Будет предпринят ряд важных шагов как в плане инфраструктуры, так и в плане привлечения преподавательского состава, разработки программ и повышения качества", — сказал Миканадзе.
По словам главы Минобразования, 2025 год был исключительно важным для сектора образования.
"Этот год стал исключительно важным годом в сфере образования. Мы объявили о реформах систем общего и высшего образования. Концепция высшего образования уже утверждена, и соответствующие законодательные поправки внесены", — отметил Миканадзе.
Кроме этого, по его словам, было принято историческое решение о том, что с 1 сентября 2026 года вновь поступившие студенты во все государственных университетах будут учиться бесплатно.
"В этой связи Грузия вошла в список немногих стран, где доступ к образованию максимально обеспечен и поддерживается государством. Это еще одно ясное выражение нашей поддержки приоритета, называемого развитием сектора образования", — сказал Миканадзе.
В то же время он отметил, что школьная реформа необходима и своевременна. Министерство продолжает проводить встречи в крупных городах, регионах и муниципалитетах, обсуждая реформу с педагогами.
Реформа образования в Грузии, как заявили в правящей партии, завершится через три-четыре года. К этому времени будет полностью реализована новая концепция с современной инфраструктурой и всеми ключевыми компонентами.