Рост цен на продукты в Грузии: премьер возглавил новую комиссию
Рост цен на продукты в Грузии: премьер возглавил новую комиссию
В состав комиссии войдут профильные министры, представители администрации правительства и Агентства конкуренции 31.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. В Грузии создана правительственная координационная комиссия по вопросам цен на продовольственные товары под руководством премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства. По данным ведомства, соответствующее распоряжение было утверждено на заседании правительства накануне. Как сообщил руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани, в состав комиссии войдут профильные министры, представители администрации правительства и Агентства конкуренции. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил о необходимости изучить рост цен на продукты, отметив, что наценка в магазинах в среднем составляет 86% и может свидетельствовать о картельной договоренности. Вопрос роста цен в феврале изучат временная парламентская комиссия и Служба государственной безопасности Грузии. О готовности обсуждать вопросы цен на продукты питания заявили и представители сетевых магазинов страны.
ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. В Грузии создана правительственная координационная комиссия по вопросам цен на продовольственные товары под руководством премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.
По данным ведомства, соответствующее распоряжение было утверждено на заседании правительства накануне. Как сообщил руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани, в состав комиссии войдут профильные министры, представители администрации правительства и Агентства конкуренции.
"Премьер-министр подробно говорил о наценках на продовольственные товары и отметил, что этот вопрос требует более глубокого изучения, поскольку зачастую рост цен не поддается какой-либо логике и, соответственно, отражается на потребителях. Правительственная комиссия создана для более эффективной координации этого процесса", – сказал Жоржолиани.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил о необходимости изучить рост цен на продукты, отметив, что наценка в магазинах в среднем составляет 86% и может свидетельствовать о картельной договоренности.
Вопрос роста цен в феврале изучат временная парламентская комиссия и Служба государственной безопасности Грузии. О готовности обсуждать вопросы цен на продукты питания заявили и представители сетевых магазинов страны.