https://sputnik-georgia.ru/20251231/rost-tsen-na-produkty-v-gruzii-premer-vozglavil-novuyu-komissiyu-296468207.html

Рост цен на продукты в Грузии: премьер возглавил новую комиссию

Рост цен на продукты в Грузии: премьер возглавил новую комиссию

Sputnik Грузия

В состав комиссии войдут профильные министры, представители администрации правительства и Агентства конкуренции 31.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-31T14:04+0400

2025-12-31T14:04+0400

2025-12-31T14:04+0400

продукты питания

ираклий кобахидзе

грузия

новости

экономика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24784/41/247844183_80:0:1360:720_1920x0_80_0_0_e68a0e3c80bb0c7d1b1def2bd7bc0edf.jpg

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. В Грузии создана правительственная координационная комиссия по вопросам цен на продовольственные товары под руководством премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства. По данным ведомства, соответствующее распоряжение было утверждено на заседании правительства накануне. Как сообщил руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани, в состав комиссии войдут профильные министры, представители администрации правительства и Агентства конкуренции. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил о необходимости изучить рост цен на продукты, отметив, что наценка в магазинах в среднем составляет 86% и может свидетельствовать о картельной договоренности. Вопрос роста цен в феврале изучат временная парламентская комиссия и Служба государственной безопасности Грузии. О готовности обсуждать вопросы цен на продукты питания заявили и представители сетевых магазинов страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

продукты питания, ираклий кобахидзе, грузия, новости, экономика