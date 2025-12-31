https://sputnik-georgia.ru/20251231/v-rossii-upal-spros-na-gruzinskie-vina--analitiki-o-prichinakh-sokrascheniya-eksporta-296462858.html

В России упал спрос на грузинские вина – аналитики о причинах сокращения экспорта

Внутреннее потребление вина в Грузии значительно сократилось за последнее десятилетие: с почти 79 миллионов литров в 2016 году до чуть менее 31 миллиона литров... 31.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Экспорт вина из Грузии в январе-сентябре 2025 года сократился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном из-за уменьшения экспорта в Россию, говорится в обзоре рынка грузинского вина TBC Capital. Одной из причин падения спроса в России на грузинское вино эксперты называют рост акцизов на алкоголь с 2024 года. Кроме того, по мнению аналитиков, предварительный экспорт в конце 2023 года временно увеличил объемы экспорта, что привело к их коррекции в 2025 году. По информации TBC Capital, несмотря на умеренную диверсификацию экспортных направлений, экспортные доходы остаются в значительной степени концентрированными. К 2024 году доля России в общем объеме экспортных доходов от вина составила около 2/3. "С 2026 года на российском рынке снова планируется повышение акцизной ставки, что, вероятно, приведет к росту розничных цен, ослаблению спроса и увеличению рисков на рынке, чувствительном к ценам", – отметили аналитики. Уже многие годы главным импортером грузинского вина является Россия. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", за 11 месяцев 2025 года в соседнюю страну вывезли более 56 тысяч тонн вина стоимостью 156,7 миллиона долларов (-11,1%). Спрос в ЕС и в Азии Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. На маркетинговую деятельность в 2025 году Национальное агентство вина выделило 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом. Согласно обзору TBC Capital ЕС укрепил свою роль более стабильного и высокодоходного рынка: в период с 2019 по 2024 год объемы экспорта в страны ЕС почти удвоились, а средняя цена достигла 3,2 доллара США за литр. Между тем, по мнению аналитиков, Центральная Азия становится относительно небольшим, но растущим экспортным направлением. В 2024 году экспорт грузинского вина в регион составил почти 3,8 тысячи тонн, что составляет приблизительно 4% от общего объема экспорта. Лидером по объему является Казахстан, занимающий четвертое место среди экспортных направлений Грузии. Между тем, Узбекистан и Кыргызстан остаются относительно небольшими, но динамично растущими рынками, в то время как Грузия сохраняет сильные рыночные позиции в Таджикистане и Туркменистане. В регионе грузинское вино в основном позиционируется в среднем ценовом сегменте. Ситуация на внутреннем рынке рынке вина В обзоре внимание уделено и производству вина в Грузии. К 2024 году большая часть производства приходилась на винодельческие компании, в то время как производство в домашних хозяйствах продолжало сокращаться. В то же время усилилась экспортная ориентация: доля продукции, предназначенной для экспорта, увеличилась с примерно 35% в 2015 году до почти 75% в 2024 году, что подчеркивает растущую зависимость сектора от зарубежных рынков для обеспечения масштабов и роста. Также в обзоре отмечено, что внутреннее потребление вина значительно сократилось за последнее десятилетие: с почти 79 миллионов литров в 2016 году до чуть менее 31 миллиона литров в 2024 году. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври вошел в список нематериального культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

