Борьба с пластиком в Грузии: запрет на пластиковую одноразовую посуду в силе
Борьба с пластиком в Грузии: запрет на пластиковую одноразовую посуду в силе
01.01.2026
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Производство, импорт и продажа части одноразовой пластиковой посуды запрещены в Грузии с 1 января 2026 года. С 1 января запрещено производство, размещение на рынке и импорт шести наименований продукции – ножи, вилки, ложки, тарелки, трубочки для коктейлей и палочки из пластика. Запрет распространится не только на производителей и импортеров, но и на предприятия общественного питания, которые доставляют готовую еду потребителям в одноразовых контейнерах и стаканчиках. По информации Минсельхоза, чрезмерное потребление пластика является одной из важнейших экологических проблем современности, и Грузия не исключение. Согласно исследованию, проведенному в Грузии, ежегодно в стране потребляется около 612,5 млн единиц одноразовых пластиковых стаканчиков, крышек, контейнеров для еды, а также ножей, вилок, ложек, соломинок, тарелок и мешалок для напитков, что в общей сложности составляет от 3,9 до 5,9 тыс. тонн пластика. Борьба с пластиком в Грузии началась в 2019 году. С апреля 2019 года в стране действует запрет на производство, импорт и реализацию одноразовых полиэтиленовых пакетов любой плотности, кроме биоразлагаемых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
