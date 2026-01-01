https://sputnik-georgia.ru/20260101/glava-mid-gruzii-soboleznuet-shveytsarii-iz-za-tragedii-na-gornolyzhnom-kurorte-296486823.html
Глава МИД Грузии соболезнует Швейцарии из-за трагедии на горнолыжном курорте
Глава МИД Грузии соболезнует Швейцарии из-за трагедии на горнолыжном курорте
Sputnik Грузия
В новогоднюю ночь в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар 01.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-01T22:27+0400
2026-01-01T22:27+0400
2026-01-01T22:54+0400
грузия
новости
происшествия
швейцария
женева
мака бочоришвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/19/285876716_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_068c20cf39c7819a722ea625269cd462.jpg
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили выразила соболезнования по поводу трагедии на курорте Кран-Монтана, унесшего жизни 40 человек. В новогоднюю ночь в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибло 40 человек, еще порядка ста получили тяжелые травмы. По данным властей, все больницы кантона Вале переполнены из-за большого количества пострадавших, они были также доставлены в больницы Сиона, Лозанны, Женевы и Цюриха. Власти сообщили, что не рассматривают версию теракта. При этом в кантональной полиции не исключили, что среди погибших может быть много иностранцев. Курорт Кран-Монтана находится неподалеку от границы Швейцарии с Италией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
швейцария
женева
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/19/285876716_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_72731ec070221d6aa8e29a012e4b579f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, швейцария, женева, мака бочоришвили
грузия, новости, происшествия, швейцария, женева, мака бочоришвили
Глава МИД Грузии соболезнует Швейцарии из-за трагедии на горнолыжном курорте
22:27 01.01.2026 (обновлено: 22:54 01.01.2026)
В новогоднюю ночь в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили выразила соболезнования по поводу трагедии на курорте Кран-Монтана, унесшего жизни 40 человек.
"Выражаю глубочайшие соболезнования в связи с трагическим взрывом в Кран-Монтане в канун Нового года. Мои искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких, и всем пострадавшим. Наши мысли и солидарность со швейцарским народом", – заявила Бочоришвили.
В новогоднюю ночь в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибло 40 человек, еще порядка ста получили тяжелые травмы.
По данным властей, все больницы кантона Вале переполнены из-за большого количества пострадавших, они были также доставлены в больницы Сиона, Лозанны, Женевы и Цюриха.
Власти сообщили, что не рассматривают версию теракта. При этом в кантональной полиции не исключили, что среди погибших может быть много иностранцев. Курорт Кран-Монтана находится неподалеку от границы Швейцарии с Италией.