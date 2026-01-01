https://sputnik-georgia.ru/20260101/glava-mid-gruzii-soboleznuet-shveytsarii-iz-za-tragedii-na-gornolyzhnom-kurorte-296486823.html

Глава МИД Грузии соболезнует Швейцарии из-за трагедии на горнолыжном курорте

Глава МИД Грузии соболезнует Швейцарии из-за трагедии на горнолыжном курорте

В новогоднюю ночь в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар 01.01.2026

2026-01-01T22:27+0400

2026-01-01T22:27+0400

2026-01-01T22:54+0400

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили выразила соболезнования по поводу трагедии на курорте Кран-Монтана, унесшего жизни 40 человек. В новогоднюю ночь в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибло 40 человек, еще порядка ста получили тяжелые травмы. По данным властей, все больницы кантона Вале переполнены из-за большого количества пострадавших, они были также доставлены в больницы Сиона, Лозанны, Женевы и Цюриха. Власти сообщили, что не рассматривают версию теракта. При этом в кантональной полиции не исключили, что среди погибших может быть много иностранцев. Курорт Кран-Монтана находится неподалеку от границы Швейцарии с Италией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

