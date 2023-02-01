https://sputnik-georgia.ru/20260101/iliya-ii-v-novyy-god-serdtsa-dolzhny-byt-polny-nadezhdy-296477198.html

Патриарх Грузии Илия II: в Новый год сердца должны быть полны надежды

01.01.2026

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Сердца людей в Новый год должны быть полны надежды, сказал в своем новогоднем обращении Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II. "В Новый год мы поздравляем друг друга с этим праздником. Поздравляю вас. Поздравляю нашу молодежь. Пусть этот год будет счастливым и благословенным. Мы должны быть полны надежды", — сказал Илия II. Католикос-Патриарх благословил Грузию и ее народ. "Да хранит Бог нашу Родину", — сказал в конце Илия II. С новогодним обращением к населению также обратились президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

