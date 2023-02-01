Грузия
Патриарх Грузии Илия II: в Новый год сердца должны быть полны надежды
Патриарх Грузии Илия II: в Новый год сердца должны быть полны надежды
Католикос-Патриарх благословил Грузию и ее народ 01.01.2026
2026-01-01T00:34+0400
2026-01-01T00:34+0400
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Сердца людей в Новый год должны быть полны надежды, сказал в своем новогоднем обращении Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II. "В Новый год мы поздравляем друг друга с этим праздником. Поздравляю вас. Поздравляю нашу молодежь. Пусть этот год будет счастливым и благословенным. Мы должны быть полны надежды", — сказал Илия II. Католикос-Патриарх благословил Грузию и ее народ. "Да хранит Бог нашу Родину", — сказал в конце Илия II. С новогодним обращением к населению также обратились президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили.
Патриарх Грузии Илия II: в Новый год сердца должны быть полны надежды

00:34 01.01.2026
© photo: Sputnik / Stringer Глава Грузинской православной церкви, Католикос - Патриарх Всея Грузии Илья Второй
Глава Грузинской православной церкви, Католикос - Патриарх Всея Грузии Илья Второй - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Католикос-Патриарх благословил Грузию и ее народ
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Сердца людей в Новый год должны быть полны надежды, сказал в своем новогоднем обращении Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II.
"В Новый год мы поздравляем друг друга с этим праздником. Поздравляю вас. Поздравляю нашу молодежь. Пусть этот год будет счастливым и благословенным. Мы должны быть полны надежды", — сказал Илия II.
Католикос-Патриарх благословил Грузию и ее народ. "Да хранит Бог нашу Родину", — сказал в конце Илия II.
С новогодним обращением к населению также обратились президент Грузии Михаил Кавелашвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили.
