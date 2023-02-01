https://sputnik-georgia.ru/20260101/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-1-yanvarya-2026-296447891.html

Какой сегодня церковный праздник: 1 января 2026

По православному церковному календарю 1 января отмечают день памяти святых Вонифатия, Илии, Прова, Ариса и других 01.01.2026, Sputnik Грузия

Кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре, рассказывает Sputnik Грузия.Вонифатий ТарсийскийПо церковному календарю 1 января поминают мученика Вонифатия, пострадавшего за веру при царствовании римских императоров Диоклетиана и Максимиана (284-305).Будущий святой был рабом богатой римлянки Аглаиды. Полюбив своего домоправителя Вонифатия, она вступила с ним в любовную связь, так как брак между ними был невозможен. Со временем совесть обоих стала мучить.Узнав от подруг, что добиться прощения грехов легче, если в доме хранятся мощи христиан-мучеников, Аглаида отправила Вонифатия на Восток, где христиан жестоко преследовали.Вонифатий в городе Тарсе (современная Турция) увидел, как пытали и казнили христиан, которые оставались преданными вере до последнего вздоха. Бросившись на колени перед мучениками, он исповедал себя христианином. Исповеднику отрубили голову и спутники привезли тело мученика в Рим.Аглаиде накануне их возвращения Ангел Господень, явившись во сне, велел приготовиться принять бывшего раба как покровителя. Построив храм во имя святого Вонифатия, Аглаида раздала богатство нищим и удалилась в монастырь.Святые мученикиПо церковному календарю 1 января поминают мучеников Илию, Прова и Арса, пострадавших за веру при императоре Максимилиане (305-313).Будущие святые были родом из Египта. Во время преследования христиан они самоотверженно служили мученикам в темнице. За это Илию, Прова и Арса схватили и подвергли жестоким пыткам. Их казнили примерно в 308 году.Илья МуромецПо церковному календарю 1 января поминают преподобного Илию Муромца Печерского.Согласно житию, преподобный был родом из Мурома. Принял постриг святой Илия в Киево-Печерской лавре, где и скончался в 1188 году.Святой, согласно житию, скончался, сложив персты правой руки для молитвы так, как принято в православной церкви – три первые пальца вместе, а два последних пригнув к ладони. Этот факт послужил серьезным доказательством в пользу трехперстного сложения в период борьбы со старообрядческим расколом в конце XVII-XIX веков.Преподобный считается покровителем военных. В некоторых воинских частях России построены часовни во имя святого Илии. Кстати, народное предание именно этого святого отождествило со знаменитым былинным богатырем Ильей Муромцем.ИмениныПо церковному календарю 1 января именины отмечают Вонифатий, Григорий, Тимофей и Илья.Материал подготовлен на основе открытых источников

