Мы смотрим в будущее с надеждой - президент Грузии

По словам президента, в 2025 году грузинский народ выдержал беспрецедентное давление и смог отстоять суверенитет

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. На рубеже уходящего и наступающего года сердце наполнено чувством гордости, благодарности и надежды на будущее, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили во время своего новогоднего обращения к населению страны. "Сегодня, в эти особые минуты, когда старый год становится историей, а новый открывает дверь, мы обращаемся к вам с огромной гордостью, благодарностью и надеждой на будущее... Именно с таким настроем и безграничной любовью к Родине мы встречаем 2026 год", — заявил Кавелашвили. По словам президента, в 2025 году грузинский народ выдержал беспрецедентное давление и смог отстоять суверенитет. Президент поздравил с наступающим Новым годом абхазских и осетинских сестер и братьев, соотечественников, проживающих за рубежом, представителей различных профессий, заботящихся о лучшем будущем страны. "Дорогие друзья, желаю каждому соотечественнику и каждой семье здоровья, благополучия и счастья в единой, сильной, справедливой и мирной Грузии. Всегда будем верить, что вместе мы сможем преодолеть любые трудности", — заявил Кавелашвили. Кроме того, президент выразил особую благодарность Грузинской Православной церкви, Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие II и каждому священнослужителю, чей вклад в защиту и сохранение национальной идентичности и ценностей Грузии неоценим. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

