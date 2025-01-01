https://sputnik-georgia.ru/20260101/my-smotrim-v-buduschee-s-nadezhdoy---prezident-gruzii-296477058.html
Мы смотрим в будущее с надеждой - президент Грузии
Мы смотрим в будущее с надеждой - президент Грузии
По словам президента, в 2025 году грузинский народ выдержал беспрецедентное давление и смог отстоять суверенитет 01.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. На рубеже уходящего и наступающего года сердце наполнено чувством гордости, благодарности и надежды на будущее, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили во время своего новогоднего обращения к населению страны.
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. На рубеже уходящего и наступающего года сердце наполнено чувством гордости, благодарности и надежды на будущее, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили во время своего новогоднего обращения к населению страны.
"Сегодня, в эти особые минуты, когда старый год становится историей, а новый открывает дверь, мы обращаемся к вам с огромной гордостью, благодарностью и надеждой на будущее... Именно с таким настроем и безграничной любовью к Родине мы встречаем 2026 год", — заявил Кавелашвили.
По словам президента, в 2025 году грузинский народ выдержал беспрецедентное давление и смог отстоять суверенитет.
"Этот год был одновременно годом испытаний и духовной силы. Наш народ продемонстрировал свою уникальную природу и силу, выдержал беспрецедентное давление, отстоял суверенитет страны и национальные интересы, что означает сохранение самобытности, веры и традиций", — сказал Кавелашвили.
Президент поздравил с наступающим Новым годом абхазских и осетинских сестер и братьев, соотечественников, проживающих за рубежом, представителей различных профессий, заботящихся о лучшем будущем страны.
"Дорогие друзья, желаю каждому соотечественнику и каждой семье здоровья, благополучия и счастья в единой, сильной, справедливой и мирной Грузии. Всегда будем верить, что вместе мы сможем преодолеть любые трудности", — заявил Кавелашвили.
Кроме того, президент выразил особую благодарность Грузинской Православной церкви, Католикосу-Патриарху всея Грузии Илие II и каждому священнослужителю, чей вклад в защиту и сохранение национальной идентичности и ценностей Грузии неоценим.