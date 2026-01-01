https://sputnik-georgia.ru/20260101/obyazatelnaya-strakhovka-dlya-turistov-v-gruzii-vse-chto-nado-znat-296485498.html

Обязательная страховка для туристов в Грузии: все, что надо знать

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. С 1 января 2026 года туристам, чтобы въехать в Грузию, понадобиться предъявить страхование здоровья и страхование от несчастных случаев. Согласно постановлению правительства, страховка будет не нужна лишь лицам с дипломатической или специальной визой, въезжающим в страну по дипломатическому, служебному паспорту, представителям аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса и международных организаций, лицам, въезжающим в страну по международному соглашению. Согласно условиям, турист при въезде в Грузию будет обязан иметь страховой полис, выданный или грузинской, или иностранной страховой компанией на весь срок пребывания в Грузии. Минимальная страховая сумма полиса должна составлять 30 тысяч лари, и он должен предусматривать страхование здоровья и страхование от несчастных случаев. Полис обязательно должен быть или на английском, или грузинском языке и должен включать в себя следующую информацию: стороны страхования, территория покрытия, предмет страхования, начало и конец действия страхования, страховые риски, лимиты, объем страховых взносов, место их выплаты и срок выплат. Период действия страховки может быть не более года. Наличие полиса будет проверяться при въезде в Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

