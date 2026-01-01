https://sputnik-georgia.ru/20260101/oschuschaete-li-vy-na-sebe-vysokie-pokazateli-ekonomicheskogo-rosta-v-gruzii-296398322.html

Ощущаете ли вы на себе высокие показатели экономического роста в Грузии?

Реальный экономический рост в Грузии в октябре 2025 года составил 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Правительство предполагает, что за весь... 01.01.2026, Sputnik Грузия

Реальный экономический рост в Грузии в октябре 2025 года составил 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Правительство предполагает, что за весь 2025 год рост экономики составит 7,3%.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей о том, насколько они ощущают последствия экономического роста.

