https://sputnik-georgia.ru/20260101/oschuschaete-li-vy-na-sebe-vysokie-pokazateli-ekonomicheskogo-rosta-v-gruzii-296398322.html
Ощущаете ли вы на себе высокие показатели экономического роста в Грузии?
Ощущаете ли вы на себе высокие показатели экономического роста в Грузии?
Sputnik Грузия
Реальный экономический рост в Грузии в октябре 2025 года составил 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Правительство предполагает, что за весь... 01.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-01T14:55+0400
2026-01-01T14:55+0400
2026-01-01T14:55+0400
грузия
экономика
новости
инфографика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/1d/296398133_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_d4c77edea28c7465d989f0f287f38e22.png
Реальный экономический рост в Грузии в октябре 2025 года составил 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Правительство предполагает, что за весь 2025 год рост экономики составит 7,3%.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей о том, насколько они ощущают последствия экономического роста.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/1d/296398133_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_943b028ffd75ff123c1c5d868dcfead6.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, инфографика, инфографика
грузия, экономика, новости, инфографика, инфографика
Ощущаете ли вы на себе высокие показатели экономического роста в Грузии?
Реальный экономический рост в Грузии в октябре 2025 года составил 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Правительство предполагает, что за весь 2025 год рост экономики составит 7,3%.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей о том, насколько они ощущают последствия экономического роста.