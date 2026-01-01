https://sputnik-georgia.ru/20260101/plokhie-novosti-dlya-voditeley-v-gruzii-nochyu-pridetsya-ezdit-tishe-296484491.html

Плохие новости для водителей в Грузии: ночью придется ездить тише

Плохие новости для водителей в Грузии: ночью придется ездить тише

01.01.2026

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Водителей в Грузии с 1 января оштрафуют за шум, если в ночное время громкость автомобиля превысит 80 децибел, соответствующее постановление уже обнародовано на сайте законодательного вестника. Штраф за первое превышение норм шума составит 100 лари, за повторное – 200 лари, а за каждое следующее в течение года – 300 лари. Ночным временем в Грузии считается время с 23:00 до 08:00. Проверку соответствия шума, производимого при эксплуатации транспортного средства, допустимой норме осуществляет уполномоченное лицо министерства внутренних дел Грузии откалиброванным/сертифицированным портативным аппаратом. Если есть достаточное основание полагать, что максимальный уровень шума, производимый при эксплуатации транспортного средства, не соответствует допустимой норме, уполномоченное лицо может проверить автомобиль. Все автомобили начали проверять на средний показатель шума с 1 января 2023 года в рамках реформы периодического технического осмотра. Техосмотр в Грузии введен в 2019 году. На данный момент автомобили, занимающиеся перевозками пассажиров, в том числе такси, проходят его каждые полгода, грузовики – каждый год, а легковые автомобили и пикапы – каждые два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

