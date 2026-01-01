Погода в Грузии ухудшится: Впереди заморозки

https://sputnik-georgia.ru/20260101/pogoda-v-gruzii-ukhudshitsya-vperedi-zamorozki-296486946.html

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют падение температуры до минусовой в Грузии 3 и 4 января, говорится в предупреждении Национального агентства окружающей среды. По данным синоптиков, температура ночью в Колхидской долине достигнет -8 градусов, а в регионе Шида Картли столбик термометра опуститься до -17. По данным синоптиков, из-за низких температур пострадают субтропические культуры и виноградники. Также морозы станут причиной и ограничения на дорогах. На ряде дорог ожидается гололедица, а районы могут остаться без света из-за обледенения линий электропередач. Уровень угрозы синоптики расценивают как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

