Полный трудностей, но успешный – премьер Грузии подвел итоги 2025 года
Полный трудностей, но успешный – премьер Грузии подвел итоги 2025 года
Всем больше любви и добра, а также мира, здоровья, счастья и прогресса в Новом 2026 году, пожелал Кобахидзе жителям Грузии 01.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Новый год — это праздник, который мы встречаем с надеждой на исполнение желаний и подводим итоги прошлого года, заявил премьер-министр Грузии в своем поздравлении с Новым 2026 годом. По словам главы грузинского правительства, 2025 год был полон трудностей, однако в то же время был успешным для Грузии. "В прошлом году мы еще больше укрепили мир в Грузии, укрепили независимость и суверенитет Грузии, укрепили грузинскую экономику, которая впервые в истории превысила 100 миллиардов", — отметил Кобахидзе. Также, по его словам, прошлый год был переломным и с точки зрения совершенствования системы государственного управления, и укрепления верховенства закона. "Фундамент, заложенный в 2025 году, создает прочную предпосылку для того, чтобы будущий год стал еще более успешным для Грузии", — сказал Кобахидзе. Он отметил, что 2026 год был особенным для Грузии. По его словам, верность христианству, покровительство Бога и Пресвятой Богородицы дали возможность, несмотря на многие бури, на протяжении веков сохранить государственность и национальную самобытность. "Основа христианства — любовь, а любовь, в свою очередь, является основой основ силы любого человека или государства. Поэтому всем желаю больше любви, всем желаю больше добра, желаю мира, здоровья, счастья и прогресса в новом 2026 году!", - отметил Кобахидзе.
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Новый год — это праздник, который мы встречаем с надеждой на исполнение желаний и подводим итоги прошлого года, заявил премьер-министр Грузии в своем поздравлении с Новым 2026 годом.
"Это праздник, который мы встречаем с надеждой на исполнение мечтаний и достижение целей. Именно этого я желаю каждому из вас и вашим семьям – исполнения мечтаний и достижения всех поставленных целей", — сказал Кобахидзе.
По словам главы грузинского правительства, 2025 год был полон трудностей, однако в то же время был успешным для Грузии.
"В прошлом году мы еще больше укрепили мир в Грузии, укрепили независимость и суверенитет Грузии, укрепили грузинскую экономику, которая впервые в истории превысила 100 миллиардов", — отметил Кобахидзе.
Также, по его словам, прошлый год был переломным и с точки зрения совершенствования системы государственного управления, и укрепления верховенства закона.
"Фундамент, заложенный в 2025 году, создает прочную предпосылку для того, чтобы будущий год стал еще более успешным для Грузии", — сказал Кобахидзе.
Он отметил, что 2026 год был особенным для Грузии.
"В будущем году мы отметим 1700-летний юбилей объявления христианства государственной религией. Христианство является одной из важнейших опор идентичности Грузии, которая определяет не только нашу веру, но и культуру", — добавил Кобахидзе.
По его словам, верность христианству, покровительство Бога и Пресвятой Богородицы дали возможность, несмотря на многие бури, на протяжении веков сохранить государственность и национальную самобытность.
"Основа христианства — любовь, а любовь, в свою очередь, является основой основ силы любого человека или государства. Поэтому всем желаю больше любви, всем желаю больше добра, желаю мира, здоровья, счастья и прогресса в новом 2026 году!", - отметил Кобахидзе.