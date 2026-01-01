https://sputnik-georgia.ru/20260101/polnyy-trudnostey-no-uspeshnyy--premer-gruzii-podvel-itogi-2025-goda-296477580.html

Полный трудностей, но успешный – премьер Грузии подвел итоги 2025 года

Всем больше любви и добра, а также мира, здоровья, счастья и прогресса в Новом 2026 году, пожелал Кобахидзе жителям Грузии 01.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Новый год — это праздник, который мы встречаем с надеждой на исполнение желаний и подводим итоги прошлого года, заявил премьер-министр Грузии в своем поздравлении с Новым 2026 годом. По словам главы грузинского правительства, 2025 год был полон трудностей, однако в то же время был успешным для Грузии. "В прошлом году мы еще больше укрепили мир в Грузии, укрепили независимость и суверенитет Грузии, укрепили грузинскую экономику, которая впервые в истории превысила 100 миллиардов", — отметил Кобахидзе. Также, по его словам, прошлый год был переломным и с точки зрения совершенствования системы государственного управления, и укрепления верховенства закона. "Фундамент, заложенный в 2025 году, создает прочную предпосылку для того, чтобы будущий год стал еще более успешным для Грузии", — сказал Кобахидзе. Он отметил, что 2026 год был особенным для Грузии. По его словам, верность христианству, покровительство Бога и Пресвятой Богородицы дали возможность, несмотря на многие бури, на протяжении веков сохранить государственность и национальную самобытность. "Основа христианства — любовь, а любовь, в свою очередь, является основой основ силы любого человека или государства. Поэтому всем желаю больше любви, всем желаю больше добра, желаю мира, здоровья, счастья и прогресса в новом 2026 году!", - отметил Кобахидзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

