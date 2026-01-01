https://sputnik-georgia.ru/20260101/rasshifrovku-dannykh-atakovavshego-rezidentsiyu-putina-ukrainskogo-drona-peredadut-ssha-296486108.html
Расшифровку данных атаковавшего резиденцию Путина украинского дрона передадут США
01.01.2026
2026-01-01T20:28+0400
2026-01-01T20:28+0400
2026-01-01T20:59+0400
ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. Расшифровка полетного задания одного из украинских беспилотников, сбитых в ночь на 29 декабря в воздушном пространстве Новгородской области, показала, что конечной целью атаки являлся один из объектов резиденции президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным ведомства, файл с полетным заданием был извлечен в ходе специальной технической экспертизы навигационного блока одного из пораженных БПЛА.В Минобороны РФ также сообщили, что полученные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
20:28 01.01.2026 (обновлено: 20:59 01.01.2026)
ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. Расшифровка полетного задания одного из украинских беспилотников, сбитых в ночь на 29 декабря в воздушном пространстве Новгородской области, показала, что конечной целью атаки являлся один из объектов резиденции президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, файл с полетным заданием был извлечен в ходе специальной технической экспертизы навигационного блока одного из пораженных БПЛА.
"Расшифровка данных маршрутизации показала, что конечной целью атаки украинских БПЛА 29 декабря 2025 года являлся один из объектов резиденции президента России в Новгородской области", — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ также сообщили, что полученные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне.