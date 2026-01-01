Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260101/rasshifrovku-dannykh-atakovavshego-rezidentsiyu-putina-ukrainskogo-drona-peredadut-ssha-296486108.html
Расшифровку данных атаковавшего резиденцию Путина украинского дрона передадут США
Расшифровку данных атаковавшего резиденцию Путина украинского дрона передадут США
Sputnik Грузия
Российским специалистам удалось извлечь файл с загруженным полетным заданием 01.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-01T20:28+0400
2026-01-01T20:59+0400
россия
в мире
сша
минобороны рф
владимир путин
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/0e/265989720_8:0:3649:2048_1920x0_80_0_0_e6684622585f4663e26e39ebfbb75a0d.jpg
ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. Расшифровка полетного задания одного из украинских беспилотников, сбитых в ночь на 29 декабря в воздушном пространстве Новгородской области, показала, что конечной целью атаки являлся один из объектов резиденции президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным ведомства, файл с полетным заданием был извлечен в ходе специальной технической экспертизы навигационного блока одного из пораженных БПЛА.В Минобороны РФ также сообщили, что полученные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/0e/265989720_491:0:3222:2048_1920x0_80_0_0_ecfa78768500ef27110ea66503c18495.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, в мире, сша, минобороны рф, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, сша, минобороны рф, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины

Расшифровку данных атаковавшего резиденцию Путина украинского дрона передадут США

20:28 01.01.2026 (обновлено: 20:59 01.01.2026)
© photo: Sputnik / Natalia SeliverstovaЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2026
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
Подписаться
Российским специалистам удалось извлечь файл с загруженным полетным заданием
ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. Расшифровка полетного задания одного из украинских беспилотников, сбитых в ночь на 29 декабря в воздушном пространстве Новгородской области, показала, что конечной целью атаки являлся один из объектов резиденции президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, файл с полетным заданием был извлечен в ходе специальной технической экспертизы навигационного блока одного из пораженных БПЛА.
"Расшифровка данных маршрутизации показала, что конечной целью атаки украинских БПЛА 29 декабря 2025 года являлся один из объектов резиденции президента России в Новгородской области", — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ также сообщили, что полученные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0