Расшифровку данных атаковавшего резиденцию Путина украинского дрона передадут США

Расшифровку данных атаковавшего резиденцию Путина украинского дрона передадут США

01.01.2026

2026-01-01T20:28+0400

2026-01-01T20:28+0400

2026-01-01T20:59+0400

ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. Расшифровка полетного задания одного из украинских беспилотников, сбитых в ночь на 29 декабря в воздушном пространстве Новгородской области, показала, что конечной целью атаки являлся один из объектов резиденции президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным ведомства, файл с полетным заданием был извлечен в ходе специальной технической экспертизы навигационного блока одного из пораженных БПЛА.В Минобороны РФ также сообщили, что полученные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

