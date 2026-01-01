https://sputnik-georgia.ru/20260101/superluniya-zatmeniya-zvezdopady-astronomicheskiy-kalendar-na-2026-god-296484657.html

Суперлуния, затмения, звездопады: астрономический календарь на 2026 год

Астрономический календарь на 2026 год богат яркими событиями – в течение года земляне увидят мистические суперлуния, сказочные звездопады, а также волшебные...

Какие яркие явления подарит небо – подробный астрономический календарь на 2026 год, читайте в Sputnik Грузия Астрономический календарь По астрономическому календарю в 2026-м произойдут два солнечных и два лунных затмения. Солнечные затмения приходятся на февральское и августовское новолуния, а лунные – на мартовское и августовское полнолуния. Солнечные Солнечное затмение обычно наблюдают, когда Луна частично или полностью закрывает солнечный диск. Это астрономическое явление можно увидеть, когда Солнце, наша планета и Луна выстраиваются в одну прямую, создавая впечатление, что естественный спутник Земли затмевает собой светило. Первое солнечное затмение в 2026-м будет кольцеобразным и произойдет 17 февраля. Общая продолжительность этого небесного события составит около четырех с половиной часов. Кольцеобразную фазу увидят в Антарктиде и акватории Атлантического океана. Фазы этого затмения наблюдаться будут в Южной Америке, Африке и акватории Атлантического океана. Солнце и Луна во время затмения будут находиться в созвездии Водолей. Второе полное затмение Солнца составит около четырех с половиной часов и произойдет 12 августа. Это затмение увидят в разных фазах на территории Европы, Африки и Северной Америки, а также в акваториях Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Солнце и Луна во время затмения будут находиться в созвездии Лев. Лунные Лунные затмения наблюдают в момент полнолуния, когда Земля, Луна и Солнце выстраиваются в одну прямую, а земная тень в это время ложится на спутник нашей планеты. Лунные затмения, в зависимости от того, покрывает земная тень полностью или лунный диск частично, бывают полные и частные. Первое лунное затмение будет полным и произойдет 3 марта. В целом затмение продлиться около шести с половиной часов, а полное – около часа. Луна во время затмения будет расположена в созвездии Лев. Все фазы затмения увидят в акватории Тихого океана, части Азии, Северной Америки и Австралии. Все фазы затмения увидят также жители Камчатки, Приморья и Дальнего Востока. Второе лунное затмение – частное и произойдет 28 августа. Затмение будет наблюдаться в созвездии Водолея. Общая продолжительность события составит более пяти с половиной часов. Затмение будет наблюдаться в Европе, на западе Азии, в Африке, Северной Америке, Южной Америке, Тихом океане, Атлантическом океане, Индийском океане, Антарктиде. Суперлуния Суперлуние обычно наблюдается в момент максимального сближения Луны с Землей. Когда суперлуние совпадает с полнолунием Луна окрашивается в красивый красноватый оттенок, появление которого в древние времена наводило на людей ужас. Суперлуние в целом длится трое-четверо суток, а совпадение Супер-Луны с перигеем – несколько минут. По астрономическому календарю, в 2026 году ожидается три суперлуния. Суперлуну или самую большую Луну 2026 года жители Земли смогут наблюдать 24 декабря в полнолуние. Фаза полнолуния произойдет в 5:30 по тбилисскому времени, а на близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты, Луна окажется в 12:31. Разница между этими событиями составит 7 часов – Луна окажется в 356 649 км от Земли. Звездопады Звездное небо в 2026 году неоднократно подарит землянам возможность увидеть звездопад и загадать желание на падающую звезду, о чем мечтает почти каждый житель нашей планеты. Первый звездопад в 2026 году – Квадрантиды, метеоритный поток с радиантом в созвездии Волопаса. "Звездный дождь", по астрономическому календарю, прольется на нашу планету с 1 по 6 января. Звездопад Квадрантиды наибольшей активности достигает в ночь с 3 на 4 января – в это время можно увидеть от 60 до 200 метеоров в час. Это астрономическое явление увидят жители Северного полушария. Лириды Звездопад Лириды дарит землянам потрясающее зрелище. Лириды, с радиантом в созвездие Лиры, упоминается еще до нашей эры – астрономы считают его одним из самых древних метеорных потоков. Звездопад Лириды, по астрономическому календарю, ежегодно наблюдают с 16 по 25 апреля. Насладиться ярким небесным событием смогут жители Северного полушария. Обычно пик активности звездопада Лириды наступает 22-23 апреля - общая интенсивность в это время составляет 15-20 метеоров в час. Аквариды Звездопад Аквариды – еще одно яркое небесное явление, земляне увидят в первых числа мая. По астрономическому календарю, пик активности звездопада Аквариды, с радиантом в созвездии Водолея, начинается сразу после прохождения метеорного потока Лириды и достигает максимума 6-7 мая. Лучше всего падающие звезды видны в Южном полушарии – Аквариды на пике активности подарят до 60-70 метеоров за час. Персеиды Один из самых популярных метеорных потоков – звездопад Персеиды, порадует землян с 10 по 20 августа. Пик активности звездопада, по астрономическому календарю, наступает 12-14 августа и достигает до 100 метеоров в час. Увидеть это яркое небесное событие смогут жители Северного полушария. Комета Свифта-Таттла – прародитель звездопада Персеиды, приближается к нашей планете примерно один раз в 135 лет. В последний раз это произошло в 1992 году. Тауриды Тауриды - один из продолжительных звездопадов года. Увидеть Тауриды, по астрономическому календарю, можно с 7 сентября по 10 декабря. Пик активности звездопада обычно приходится на 4-6 ноября. На ночном небе яркие и крупные метеоры Таурид хорошо видны, хотя интенсивность этих метеорных потоков достаточно низкая - не более 5-10 метеоров в час. Любители астрономических событий могут увидеть Тауриды как в Северном, так и Южном полушарии, но в разное время. Ориониды Ориониды - красивый звездопад, с радиантом в созвездии Ориона. Наблюдать его, по астрономическому календарю, земляне могут с 2 октября по 7 ноября. Обычно пик активности звездопада Ориониды выпадает на 21-22 октября, а средняя интенсивность не превышает 20-25 метеоров в час. Жители всей планеты смогут увидеть красивейшее астрономическое событие, однако более ярким зрелище насладятся в странах Северного полушария, где Орион лучше виден. Леониды По астрономическому календарю, звездопад Леониды - известный своими яркими и обильными вспышками ежегодно наблюдают 6-30 ноября. Пик активности звездопада выпадает на 17-18 ноября – в этот период яркий метеорный поток подарит не более 15 метеоров в час. Обычно Леониды, с радиант в созвездии Льва, наблюдают из любой точки Земли, однако более яркое небесное событие увидят в Северном полушарии. Геминиды Красивый и яркий звездопад Геминиды ежегодно наблюдают 7-18 декабря. Максимальной интенсивности метеорный поток, с радиантом в созвездии Близнецы, достигает 13-14 декабря – в это время можно увидеть до 120 ярких метеоров в час. Звездопад Геминиды виден из любой точки земного шара, но особенно яркое небесное явление увидит население Северного полушария. Урсиды Метеорный поток Урсиды – последний звездопад года, с радиантом в созвездии Малой Медведицы. Звездопад Урсиды, по астрономическому календарю, прольется на Землю 17 декабря и продлится примерно неделю. Обычно пика активности звездопад Урсиды достигает 21-22 декабря – интенсивность метеорного потока составляет до 10 метеоров в час. Звездопад Урсиды увидят только жители Северного полушария. Материал подготовлен на основе открытых источников

