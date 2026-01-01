https://sputnik-georgia.ru/20260101/u-kogo-vyrosli-zarplaty-v-gruzii-v-2026-godu-296482647.html

У кого выросли зарплаты в Грузии в 2026 году

У кого выросли зарплаты в Грузии в 2026 году

Sputnik Грузия

На 20% выросли зарплаты сотрудников администраций школ, школьных медсестер и школьных приставов 01.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-01T15:51+0400

2026-01-01T15:51+0400

2026-01-01T15:51+0400

грузия

новости

общество

зарплата

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23849/64/238496440_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_56ec207b03413d7e12e0825538a31f39.jpg

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. С 1 января 2026 года повысились зарплаты у лиц, получающих заработную плату из бюджета. В частности, оклады государственных служащих увеличились на 10%. Также на 10% выросли зарплаты сотрудников скорой помощи, военнослужащих и полицейских. На 20% повысились зарплаты сотрудников администраций школ, школьных медсестер и школьных приставов. Согласно грузинскому законодательству, зарплаты госслужащих растут на половину разницы в процентах между их ростом и ежегодным ростом зарплат в частном секторе. Средняя номинальная зарплата в государственном секторе сегодня составляет чуть более тысячи лари.При этом оклад государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, зарплата