У кого выросли зарплаты в Грузии в 2026 году
У кого выросли зарплаты в Грузии в 2026 году
На 20% выросли зарплаты сотрудников администраций школ, школьных медсестер и школьных приставов 01.01.2026
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. С 1 января 2026 года повысились зарплаты у лиц, получающих заработную плату из бюджета. В частности, оклады государственных служащих увеличились на 10%. Также на 10% выросли зарплаты сотрудников скорой помощи, военнослужащих и полицейских. На 20% повысились зарплаты сотрудников администраций школ, школьных медсестер и школьных приставов. Согласно грузинскому законодательству, зарплаты госслужащих растут на половину разницы в процентах между их ростом и ежегодным ростом зарплат в частном секторе. Средняя номинальная зарплата в государственном секторе сегодня составляет чуть более тысячи лари.При этом оклад государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
