Украинская атака в Херсонской области была направлена на мирных граждан - МИД РФ

Для более чем 70 мирных жителей Новый год стал трагедией 01.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. Украинская атака в Херсонской области была спланирована заранее, БПЛА били целенаправленно по месту скопления мирных граждан. Об этом заявили в МИД России."В первом часу нового 2026 года киевский режим совершил очередной террористический акт против мирного населения российских регионов", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Как подчеркнули в дипведомстве, для более чем 70 мирных жителей Новый год стал трагедией.Утром в четверг губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что атака по кафе и гостинице была осуществлена с применением трех БПЛА. По предварительным данным, погибли более 24 человек, не менее 50, включая 5 детей, получили ранения.Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, врачи продолжают бороться за их жизни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

