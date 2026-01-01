https://sputnik-georgia.ru/20260101/ukrainskaya-ataka-v-khersonskoy-oblasti-byla-napravlena-na-mirnykh-grazhdan---mid-rf-296485199.html
Украинская атака в Херсонской области была направлена на мирных граждан - МИД РФ
Sputnik Грузия
Для более чем 70 мирных жителей Новый год стал трагедией 01.01.2026
ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. Украинская атака в Херсонской области была спланирована заранее, БПЛА били целенаправленно по месту скопления мирных граждан. Об этом заявили в МИД России."В первом часу нового 2026 года киевский режим совершил очередной террористический акт против мирного населения российских регионов", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Как подчеркнули в дипведомстве, для более чем 70 мирных жителей Новый год стал трагедией.Утром в четверг губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что атака по кафе и гостинице была осуществлена с применением трех БПЛА. По предварительным данным, погибли более 24 человек, не менее 50, включая 5 детей, получили ранения.Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, врачи продолжают бороться за их жизни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 1 янв - Sputnik. Украинская атака в Херсонской области была спланирована заранее, БПЛА били целенаправленно по месту скопления мирных граждан. Об этом заявили в МИД России.
"В первом часу нового 2026 года киевский режим совершил очередной террористический акт против мирного населения российских регионов", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Как подчеркнули в дипведомстве, для более чем 70 мирных жителей Новый год стал трагедией.
"Нет сомнений, что атака была спланирована заранее, БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан в момент празднования Нового года", - указали в министерстве.
Утром в четверг губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что атака по кафе и гостинице была осуществлена с применением трех БПЛА. По предварительным данным, погибли более 24 человек, не менее 50, включая 5 детей, получили ранения.
Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, врачи продолжают бороться за их жизни.