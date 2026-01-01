https://sputnik-georgia.ru/20260101/v-gruzii-uprazdnili-ryad-gosvedomstv-296463440.html

В Грузии упразднили ряд госведомств

В Грузии упразднили ряд госведомств

Sputnik Грузия

Агентство развития курортов с 1 января 2026 года войдет в состав Национальной администрации туризма 01.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-01T10:52+0400

2026-01-01T10:52+0400

2026-01-01T10:52+0400

грузия

туризм

новости

антикоррупционное бюро

служба защиты персональных данных

национальное агентство вина

компания развития горных курортов

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251141582_0:80:3068:1806_1920x0_80_0_0_96305f814b8e99c095f42e096a976de2.jpg

ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. С 1 января 2026 года сразу несколько государственных ведомств и служб прекратили свое существование. Так в Грузии Агентство развития курортов с 1 января 2026 года войдет в состав Национальной администрации туризма. Также будет упразднен и институт бизнес-омбудсмена, а его полномочия перейдут к советнику при министре экономики. А вот самое главное новшество ждет Грузию 2 марта, когда будут упразднены Антикоррупционное бюро и Служба защиты персональных данных, и полномочия этих двух ведомств будут полностью переданы Службе государственного аудита. Антикоррупционное бюро заработало в Грузии с 1 сентября 2023 года, и в его функции входят контроль за финансами партий и чиновников, а также вопрос контроля грантов и внесение в список "иноагентов". Служба по защите персональных данных была создана в марте 2022 года, и она контролирует все вопросы, связанные с обработкой личных данных, и вопрос тайных следственных действий, в том числе прослушки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, туризм, новости, антикоррупционное бюро, служба защиты персональных данных, национальное агентство вина, компания развития горных курортов