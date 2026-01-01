https://sputnik-georgia.ru/20260101/v-gruzii-uprazdnili-ryad-gosvedomstv-296463440.html
В Грузии упразднили ряд госведомств
В Грузии упразднили ряд госведомств
01.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. С 1 января 2026 года сразу несколько государственных ведомств и служб прекратили свое существование. Так в Грузии Агентство развития курортов с 1 января 2026 года войдет в состав Национальной администрации туризма. Также будет упразднен и институт бизнес-омбудсмена, а его полномочия перейдут к советнику при министре экономики. А вот самое главное новшество ждет Грузию 2 марта, когда будут упразднены Антикоррупционное бюро и Служба защиты персональных данных, и полномочия этих двух ведомств будут полностью переданы Службе государственного аудита. Антикоррупционное бюро заработало в Грузии с 1 сентября 2023 года, и в его функции входят контроль за финансами партий и чиновников, а также вопрос контроля грантов и внесение в список "иноагентов". Служба по защите персональных данных была создана в марте 2022 года, и она контролирует все вопросы, связанные с обработкой личных данных, и вопрос тайных следственных действий, в том числе прослушки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
В Грузии упразднили ряд госведомств
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. С 1 января 2026 года сразу несколько государственных ведомств и служб прекратили свое существование.
Так в Грузии Агентство развития курортов с 1 января 2026 года войдет в состав Национальной администрации туризма.
Агентство развития курортов было создано в 2022 году, и его профилем было развитие курортов и их популяризация. Также в функции агентства входит подготовка туристических карт и планирование активностей для популяризации курортов.
Также будет упразднен и институт бизнес-омбудсмена, а его полномочия перейдут к советнику при министре экономики.
Институт бизнес-омбудсмена был введен в Грузии в 2015 году и занимался надзором за предпринимательской деятельностью, соблюдением прав предпринимателей и выявлением нарушений со стороны административных органов в отношении них.
А вот самое главное новшество ждет Грузию 2 марта, когда будут упразднены Антикоррупционное бюро и Служба защиты персональных данных, и полномочия этих двух ведомств будут полностью переданы Службе государственного аудита.
Антикоррупционное бюро заработало в Грузии с 1 сентября 2023 года, и в его функции входят контроль за финансами партий и чиновников, а также вопрос контроля грантов и внесение в список "иноагентов".
Служба по защите персональных данных была создана в марте 2022 года, и она контролирует все вопросы, связанные с обработкой личных данных, и вопрос тайных следственных действий, в том числе прослушки.