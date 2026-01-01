В Новый год с новой жизнью: что вступает в силу с 1 января?

https://sputnik-georgia.ru/20260101/v-novyy-god-s-novoy-zhiznyu-chto-vstupaet-v-silu-s-1-yanvarya-296463136.html

С 1 января в Грузии вступил в силу ряд новшеств, касающихся разных сфер: от повышенных пенсий и зарплат до новшеств для водителей и потребителей 01.01.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия представляет вам основные новшества 2026 года. Выплаты пенсионерам С 1 января уже традиционно в Грузии вырастут пенсии. Уже в январе граждане Грузии в возрасте 70 лет и старше получат 495 лари, а граждане того же возраста, проживающие в высокогорных поселениях, – 594 лари. Пенсия для лиц моложе 70 лет составит 370 лари, а в высокогорных регионах – 444 лари. Неожиданность для туристов С 1 января иностранным гражданам, за исключением дипломатов, для въезда в Грузию понадобится страховка. Минимальный лимит страховки должен составлять 30 тысяч лари, и помимо страхования здоровья страховой полис должен предусматривать и страхование от несчастных случаев. Зарплаты снова растут С 1 января 2026 года в Грузии выросли зарплаты у всех государственных чиновников. Рост зарплат государственных служащих составил 10%. Также на 10% выросли зарплаты сотрудников скорой помощи, военнослужащих и полицейских. А на 20% выросли зарплаты сотрудников администраций школ, школьных медсестер и школьных приставов. Самооборона по регламенту С 1 января изготовление, хранение, ношение и перенос электрошокера будут караться штрафом в размере 500 лари. За повторное нарушение будет предусмотрен штраф в размере 1 тысячи лари. Кроме того, в соответствии с законодательством, будет запрещено открыто носить газовые баллончики и демонстрировать их в общественных местах, кроме случаев самообороны. Для их изготовления, ремонта, импорта и экспорта потребуется лицензия. Неприятные и приятные новости для водителей Водителей в Грузии с 1 января оштрафуют за шум, если в ночное время громкость автомобиля превысит 80 децибел. Соответствующее постановление уже обнародовано на сайте законодательного вестника. Штраф за первое превышение норм шума составит 100 лари, за повторное – 200 лари, а за каждое следующее в течение года – 300 лари. А вот тем водителям, кто потерял права из-за потери баллов за нарушения правил дорожного движения, с 1 января им восстановят и права, и баллы, и они смогут снова ездить за рулем. Лицам с ОВЗ жить станет легче Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с 1 января 2026 года будут получать увеличенные социальные выплаты. Социальные выплаты для лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями и для лиц с ОВЗ младше 18 лет вырастут на 45 лари, а для остальных лиц с ОВЗ – на 20 лари. Запрет на одноразовую посуду Производство, импорт и продажа части одноразовой пластиковой посуды запрещена в Грузии с 1 января 2026 года. Таким образом будет запрещено производство, размещение на рынке и импорт шести наименований продукции: ножей, вилок, ложек, тарелок, трубочек для коктейлей и палочек из пластика. Сигареты подорожают В Грузии с 1 января 2026 года вступили в силу новые ставки акциза на сигареты. Согласно новшеству, акциз на импортированные сигареты вырос с 1,9 до 2,75 лари за пачку, а вот на сигареты местного производства при объеме меньше 35 миллионов пачек в год акциз снизился 1,9 до 1,3 лари. При этом адвалорный налог составит для импортированных сигарет 20% вместо 30%, а для на сигарет местного производства при объеме меньше 35 миллионов пачек в год – 15% вместо 30%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

