Верхний Ларс сегодня: Дорога в направлении России закрыта
Верхний Ларс сегодня: Дорога в направлении России закрыта
01.01.2026
2026-01-01T13:39+0400
2026-01-01T13:39+0400
2026-01-01T14:43+0400
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Движение всех видов транспорта запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе (ТПП "Верхний Ларс"), из-за опасности схода лавин, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. Запрет на передвижение транспорта действует на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
