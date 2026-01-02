Грузия
Последствия смертоносного пожара в баре на швейцарском курорте
Последствия смертоносного пожара в баре на швейцарском курорте
Десятки человек погибли и примерно 100 ранены в результате пожара, произошедшего в новогоднюю ночь в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана в Альпах 02.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-02T11:34+0400
2026-01-02T11:34+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/02/296494442_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_59fe677ec4d38534d9cabb2f81da9da6.jpg
По предварительным данным властей, причиной пожара стал несчастный случай.
Последствия смертоносного пожара в баре на швейцарском курорте

11:34 02.01.2026
Десятки человек погибли и примерно 100 ранены в результате пожара, произошедшего в новогоднюю ночь в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана в Альпах
По предварительным данным властей, причиной пожара стал несчастный случай.
© REUTERS Denis Balibouse

Люди оставляют цветы у бара "Le Constellation" на горнолыжном курорте Кранс-Монтана в Швейцарии.

Люди оставляют цветы у бара &quot;Le Constellation&quot; на горнолыжном курорте Кранс-Монтана в Швейцарии. - Sputnik Грузия
1/10
© REUTERS Denis Balibouse

Люди оставляют цветы у бара "Le Constellation" на горнолыжном курорте Кранс-Монтана в Швейцарии.

© Getty Images / Valais Cantonal Police

Машины скорой помощи у бара "Le Constellation" на горнолыжном курорте Кранс-Монтана.

Машины скорой помощи у бара &quot;Le Constellation&quot; на горнолыжном курорте Кранс-Монтана. - Sputnik Грузия
2/10
© Getty Images / Valais Cantonal Police

Машины скорой помощи у бара "Le Constellation" на горнолыжном курорте Кранс-Монтана.

© Getty Images / Valais Cantonal Police

Опрокинутые сиденья у бара "Le Constellation" на горнолыжном курорте Кранс-Монтана в Швейцарии.

Опрокинутые сиденья у бара &quot;Le Constellation&quot; на горнолыжном курорте Кранс-Монтана в Швейцарии. - Sputnik Грузия
3/10
© Getty Images / Valais Cantonal Police

Опрокинутые сиденья у бара "Le Constellation" на горнолыжном курорте Кранс-Монтана в Швейцарии.

© REUTERS Valais Canton Police

Пожарные на месте взрыва и пожара в баре "Le Constellation".

Пожарные на месте взрыва и пожара в баре &quot;Le Constellation&quot;. - Sputnik Грузия
4/10
© REUTERS Valais Canton Police

Пожарные на месте взрыва и пожара в баре "Le Constellation".

© REUTERS Pool/Alessandro Della Valle

Президент Швейцарии Ги Пармелен и государственный советник и председатель кантона Вале Матиас Рейнар осматривают место на месте взрыва и пожара.

Президент Швейцарии Ги Пармелен и государственный советник и председатель кантона Вале Матиас Рейнар осматривают место на месте взрыва и пожара. - Sputnik Грузия
5/10
© REUTERS Pool/Alessandro Della Valle

Президент Швейцарии Ги Пармелен и государственный советник и председатель кантона Вале Матиас Рейнар осматривают место на месте взрыва и пожара.

© REUTERS Denis Balibouse

Криминалист у бара "Le Constellation" на горнолыжном курорте Кранс-Монтана в Швейцарии.

Криминалист у бара &quot;Le Constellation&quot; на горнолыжном курорте Кранс-Монтана в Швейцарии. - Sputnik Грузия
6/10
© REUTERS Denis Balibouse

Криминалист у бара "Le Constellation" на горнолыжном курорте Кранс-Монтана в Швейцарии.

© REUTERS Denis Balibouse

Люди на месте взрыва и пожара у бара "Le Constellation".

Люди на месте взрыва и пожара у бара &quot;Le Constellation&quot;. - Sputnik Грузия
7/10
© REUTERS Denis Balibouse

Люди на месте взрыва и пожара у бара "Le Constellation".

© REUTERS Pierre Albouy

Вертолёт швейцарской санитарной авиации в аэропорту Сьона после пожара и взрыва в баре "Le Constellation".

Вертолёт швейцарской санитарной авиации в аэропорту Сьона после пожара и взрыва в баре &quot;Le Constellation&quot;. - Sputnik Грузия
8/10
© REUTERS Pierre Albouy

Вертолёт швейцарской санитарной авиации в аэропорту Сьона после пожара и взрыва в баре "Le Constellation".

© REUTERS Denis Balibouse

Цветы и свечи у бара "Le Constellation" на горнолыжном курорте Кранс-Монтана.

Цветы и свечи у бара &quot;Le Constellation&quot; на горнолыжном курорте Кранс-Монтана. - Sputnik Грузия
9/10
© REUTERS Denis Balibouse

Цветы и свечи у бара "Le Constellation" на горнолыжном курорте Кранс-Монтана.

© REUTERS Denis Balibouse

Сотрудники экстренных служб у бара "Le Constellation" на горнолыжном курорте Кранс-Монтана в Швейцарии, где случился взрыв и пожар.

Сотрудники экстренных служб у бара &quot;Le Constellation&quot; на горнолыжном курорте Кранс-Монтана в Швейцарии, где случился взрыв и пожар. - Sputnik Грузия
10/10
© REUTERS Denis Balibouse

Сотрудники экстренных служб у бара "Le Constellation" на горнолыжном курорте Кранс-Монтана в Швейцарии, где случился взрыв и пожар.

