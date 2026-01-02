https://sputnik-georgia.ru/20260102/bedoba-gruzinskiy-den-sudby---video-296497395.html
Бедоба: грузинский День судьбы – видео
В Грузии издавна отмечают День судьбы (Бедоба), который приходится на второй день после наступления Нового года – 2 января и 15 января по старому стилю. 02.01.2026, Sputnik Грузия
С этим праздником связано множество традиций, обычаев и примет. Грузины верят: как этот день встретишь, так и проведешь весь год. "Бедоба" образовано от грузинского слова "беди" – судьба. В этот день жители Грузии стараются одеваться в новую и красивую одежду,ходить в гости, проводить этот день в беззаботном и радостном настроении, встречаться с близкими и родственниками. В прежние времена в день "Бедоба" запрещалось работать, создавать беспорядки, спорить и ругаться. Плохой приметой на "Бедоба" издавна считалось терять вещи, разлучаться с близкими, давать деньги в долг, обманывать, нервничать и плакать. "Бедоба" – это праздник благополучия, добра, гармонии и силы.
2026
13:11 02.01.2026 (обновлено: 13:37 02.01.2026)
С этим праздником связано множество традиций, обычаев и примет. Грузины верят: как этот день встретишь, так и проведешь весь год. "Бедоба" образовано от грузинского слова "беди" – судьба.
В этот день жители Грузии стараются одеваться в новую и красивую одежду,ходить в гости, проводить этот день в беззаботном и радостном настроении, встречаться с близкими и родственниками.
В прежние времена в день "Бедоба" запрещалось работать, создавать беспорядки, спорить и ругаться. Плохой приметой на "Бедоба" издавна считалось терять вещи, разлучаться с близкими, давать деньги в долг, обманывать, нервничать и плакать. "Бедоба" – это праздник благополучия, добра, гармонии и силы.