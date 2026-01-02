День судьбы в Грузии: что надо делать на Бедоба?
В Грузии издавна отмечают День cудьбы (Бедоба), который приходится на второй день после наступления Нового года – 2 января и 15 января по старому стилю
С этим праздником связано множество традиций, обычаев и примет. Грузины верят, как этот день встретишь, так и проведешь весь год
Подробнее о дне, определяющем ваше счастье в Новом году, расскажет Sputnik Грузия.
История и обычаи Бедоба
С давних пор второй день Нового года считался в Грузии Днем судьбы, праздником счастья и здоровья в Новом году. Называется он "Бедоба" (от грузинского слово "беди" – "судьба").
В этот день издавна жители Грузии старались одеваться только в чистое, новое и красивое. А лучшим вариантом было провести этот день в беззаботном веселье, в танцах и играх. Запрещалось в этот праздник работать, ругаться, создавать беспорядки, спорить в семье, даже по мелочам.
Плохой приметой на Бедоба было разлучаться с близкими, опаздывать, терять вещи, давать в долг деньги, лгать, нервничать и плакать. И болеть тоже не рекомендовалось. А кто болел, тому надо было стараться хотя бы до заката не ложиться в постель и быть бодрячком.
С утра на Бедоба было принято встать рано, умыться, одеться в одежду, приготовленную накануне, позавтракать и провести день, как душа пожелает. В этот день нельзя было отказываться от любых просьб, на которые можно ответить следующим образом: "Я не могу это сделать", "Мне трудно", "Я устал", "Я не справлюсь", "Только не это!" и т. д. Одним словом, отрицательная энергия на Бедоба должна исчезнуть, а заменить ее обязана атмосфера согласия, благополучия, добра, гармонии и силы.
На Бедоба родители часто говорили своим детям: "Сынок, выпрями плечи и спину, а то весь год проведешь сгорбленным и удрученным".
Современная Бедоба
В современной Грузии к празднику Бедоба по-прежнему относятся с почтением, а некоторые и с благоговением. В этот день люди по-прежнему стараются не работать, не тратить нервы и время впустую, а проводить день в хорошей компании, с близкими друзьями и любимыми людьми. Короче, наслаждаться жизнью в прекрасной компании и ждать того же от всего года.
На Бедоба принято ходить в гости, дарить подарки, сладости, хорошие эмоции и комплименты. Запрещается общаться со злыми людьми, переживать, заниматься неугодными делами, пребывать в плохом настроении и даже думать о плохом.
Примечательно, что и 2 января в каждом грузинском доме также ждут меквле – человека, чья нога на пороге вашего дома принесет в Новом году счастье и благополучие или наоборот. И, кстати, некоторые к приходу меквле на Бедоба относятся более серьезно, чем 1 января. Поэтому в этот день принято в первой же половине дня приглашать к себе самых хороших и проверенных кандидатов. Табу на больных, бесплодных, злых и бедных людей. Так что в идеале приглашайте добрых, красивых, благородных и честных особ.
Не забудьте, что Бедоба в Грузии отмечается 2 января и 15 января, на второй день после Нового и Старого Нового года.
Что надо делать на Бедоба?
Есть несколько рекомендаций, как провести День судьбы с пользой для вас и ваших близких:
– отбросьте негативные мысли и заботы,
– не завидуйте, не жалейте, не злословьте,
– не одалживайте деньги,
– делайте подарки близким,
– не ругайтесь и не спорьте,
– не вспоминайте о прошлом,
– в течение дня не спите и будьте активны,
– отдыхайте, развлекайтесь, думайте о хорошем,
– не загадывайте желания с отрицательной частицей "не",
– признавайтесь в любви,
– верьте только в лучшее.
