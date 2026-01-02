https://sputnik-georgia.ru/20260102/gruziya-potratit-milliardy-na-razvitie-transportnoy-infrastruktury-za-sem-let-296500261.html
Грузия потратит миллиарды на развитие транспортной инфраструктуры за семь лет
Грузия потратит миллиарды на развитие транспортной инфраструктуры за семь лет
К летнему сезону 2026 года время в пути на участке Тбилиси-Батуми сократится на 30 минут
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Грузия инвестирует в развитие стратегической транспортной инфраструктуры до 7 млрд лари ($2,6 млрд) до 2032 года, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили на мероприятии, посвященном завершению проекта модернизации Грузинской железной дороги.
Развитие транспортной инфраструктуры является приоритетом грузинского правительства на фоне растущей транзитной роли страны. Как ранее заявил премьер Ираклий Кобахидзе, в Грузии в период с 2012 по 2025 год было построено 315 километров новых дорог. Среди крупнейших проектов автомагистраль Восток-Запад, более 70% которой уже введено в эксплуатацию.
"Наша страна обладает огромным потенциалом для развития в секторе транспорта и логистики. Для реализации наших амбициозных планов до 2032 года будет инвестировано 7 миллиардов лари в развитие стратегической транспортной инфраструктуры, из которых 1 миллиард лари будет потрачен на дальнейшее развитие железной дороги", — заявила Квривишвили.
Проект модернизации основной железнодорожной магистрали Тбилиси-Махинджаури стартовал в 2012 году. Он предусматривал строительство 38 километров нового участка и реконструкцию существующего 23-километрового участка на Рикотском перевале.
Квривишвили отметила, с 2026 года начнется обновление локомотивного парка и расширение подвижного состава. Кроме того, ведется активная работа по оптимизации операционных процессов железной дороги, а также по устранению существующих административных барьеров и цифровизации услуг.
"В результате к летнему сезону 2026 года мы сократим время в пути на участке Тбилиси-Батуми на 30 минут. 2026 год также ознаменуется переходом к активной фазе строительства глубоководного порта Анаклия и завершением проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс", — отметила Квривишили.
Кроме того, министр подчеркнула, что сегодня национальные интересы Грузии, наряду с неуклонным проведением мирной политики, заключаются в экономических показателях, обеспечении безопасности, устойчивого развития и стабильности. По ее словам, каждая новая инициатива или проект нацелены на получение лучшей, более развитой, благополучной, мирной и единой страны.