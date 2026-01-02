Курс лари на пятницу – 2,6963 GEL/$

https://sputnik-georgia.ru/20260102/kurs-lari-dollar-296480733.html

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0012 по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 января в размере 2,6963 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0012 по отношению к доллару.

