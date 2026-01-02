Лицам с ОВЗ в Грузии увеличили пособия

https://sputnik-georgia.ru/20260102/litsam-s-ovz-v-gruzii-uvelichili-posobiya-296499497.html

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с 1 января 2026 года будут получать увеличенные социальные выплаты.Социальные выплаты для лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями и для лиц с ОВЗ младше 18 лет вырастут на 45 лари, а для остальных лиц с ОВЗ – на 20 лари. Предполагается, что социальная помощь для лиц с ОВЗ будет расти каждый год.До 1 января 2026 года финансовая помощь для лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями здоровья и детей с ОВЗ составляла 435 лари, а для остальных категорий лиц с ОВЗ – 215 лари.Лица с ОВЗ в Грузии делятся на четыре группы: первая (лица с ярко выраженными ограниченными возможностями), вторая (лица со значительно выраженными ограниченными возможностями), третья (лица с умеренно выраженными ограниченными возможностями) и четвертая (дети с первой, второй и третьей группами инвалидности).Курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

