МИД РФ отреагировал на приход Буданова в офис Зеленского
МИД РФ отреагировал на приход Буданова в офис Зеленского
Sputnik Грузия
02.01.2026
ТБИЛИСИ, 2 янв – Sputnik. Кандидатура Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) на пост главы офиса Владимира Зеленского могла быть навязана Киеву британскими кураторами, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Он подчеркнул, что идея предложить Буданову должность главы офиса вряд ли относится к самостоятельному решению Зеленского.Он пояснил свое мнение тем, что Буданов имеет "давние устойчивые связи" с МИ-6 и другими спецслужбами Великобритании.По прогнозам российского посла, приход Буданова в офис Зеленского сделает Киев еще более неприемлемым на переговорах по урегулированию конфликта и при этом усилит влияние Лондона на Украине.Он добавил, что это усилит влияние британской партии в окружении Зеленского, по сути дела, "переведя на короткий поводок" управление Зеленским не только непосредственно через него самого, но и через его окружение, в частности через офис.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
МИД РФ отреагировал на приход Буданова в офис Зеленского
ТБИЛИСИ, 2 янв – Sputnik. Кандидатура Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) на пост главы офиса Владимира Зеленского могла быть навязана Киеву британскими кураторами, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Он подчеркнул, что идея предложить Буданову должность главы офиса вряд ли относится к самостоятельному решению Зеленского.
"Она (идея – Sputnik), вероятнее всего, навязана ему (Зеленскому – Sputnik) извне и, скорее всего, британскими кураторами", – сказал Мирошник.
Он пояснил свое мнение тем, что Буданов имеет "давние устойчивые связи" с МИ-6 и другими спецслужбами Великобритании.
По прогнозам российского посла, приход Буданова в офис Зеленского сделает Киев еще более неприемлемым на переговорах по урегулированию конфликта и при этом усилит влияние Лондона на Украине.
"Это (решение о назначении Буданова – Sputnik) добавит непримиримости в подходах самого Зеленского и его окружения на возможных переговорах", – сказал Мирошник.
Он добавил, что это усилит влияние британской партии в окружении Зеленского, по сути дела, "переведя на короткий поводок" управление Зеленским не только непосредственно через него самого, но и через его окружение, в частности через офис.