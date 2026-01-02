https://sputnik-georgia.ru/20260102/na-marshrutke-daleko-ne-uedesh-novye-pravila-mezhdugorodnikh-perevozok-gruzii-296489881.html

На маршрутке далеко не уедешь: Новые правила междугородних перевозок Грузии

02.01.2026

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Микроавтобусы с января 2026 года больше не будут ездить по дальним маршрутам, в том числе из Тбилиси в Батуми, Кутаиси, Зугдиди и так далее.С 1 февраля 2024 года вступил в силу закон, регулирующий работу автовокзалов и междугородние и внутренние перевозки пассажиров. Власти обещают полностью завершить реформу до конца 2026 года.Согласно решению Минэкономики Грузии, осуществлять перевозки между населенными пунктами, находящимися на расстоянии более чем 150 километров, имеют право только транспортные средства категории М3 весом более 5 тонн, рассчитанные на более чем 8 сидячих мест, которые в законодательстве определены как автобусы.Согласно статистике, в стране зарегистрировано более 5 526 технически исправных транспортных средств категории М3. Из них большая часть будет задействована на этих маршрутах.При этом весь междугородний транспорт в стране теперь будет ездить только от автовокзала до автовокзала.Регулярные пассажирские перевозки в пределах муниципалитетов будут осуществляться по строго установленным маршрутам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

