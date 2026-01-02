https://sputnik-georgia.ru/20260102/nalogoplatelschikam-gruzii-vozvrascheno-27-milliarda-lari-izlishkov-nds-296470643.html

Налогоплательщикам Грузии возвращено 2,7 миллиарда лари излишков НДС

Возвратом НДС пользуются в основном предприятия, которые инвестируют в Грузию 02.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Служба доходов Грузии вернула налогоплательщикам излишне уплаченный НДС в размере 2,7 миллиарда лари в 2025 году, говорится в отчете Минфина.Налогоплательщики Грузии могут полностью возместить излишки, возникающие при выплате налога на добавленную стоимость, с помощью нового программного обеспечения, благодаря которому возврат осуществляется автоматически, без дополнительного запроса, на банковский счет, указанный налогоплательщиком в Службе доходов Минфина. Полностью автоматизированная система возврата НДС налогоплательщикам действует в Грузии с 2020 года, и является одной из мер антикризисного плана правительства. Возвратом НДС пользуются, в основном, предприятия, инвестирующие в Грузию, а также предприятия, экспортирующие товары или услуги из Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

