Налогоплательщикам Грузии возвращено 2,7 миллиарда лари излишков НДС

02.01.2026
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Служба доходов Грузии вернула налогоплательщикам излишне уплаченный НДС в размере 2,7 миллиарда лари в 2025 году, говорится в отчете Минфина.Налогоплательщики Грузии могут полностью возместить излишки, возникающие при выплате налога на добавленную стоимость, с помощью нового программного обеспечения, благодаря которому возврат осуществляется автоматически, без дополнительного запроса, на банковский счет, указанный налогоплательщиком в Службе доходов Минфина. Полностью автоматизированная система возврата НДС налогоплательщикам действует в Грузии с 2020 года, и является одной из мер антикризисного плана правительства. Возвратом НДС пользуются, в основном, предприятия, инвестирующие в Грузию, а также предприятия, экспортирующие товары или услуги из Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Служба доходов Грузии вернула налогоплательщикам излишне уплаченный НДС в размере 2,7 миллиарда лари в 2025 году, говорится в отчете Минфина.
Налогоплательщики Грузии могут полностью возместить излишки, возникающие при выплате налога на добавленную стоимость, с помощью нового программного обеспечения, благодаря которому возврат осуществляется автоматически, без дополнительного запроса, на банковский счет, указанный налогоплательщиком в Службе доходов Минфина.
Полностью автоматизированная система возврата НДС налогоплательщикам действует в Грузии с 2020 года, и является одной из мер антикризисного плана правительства.
Возвратом НДС пользуются, в основном, предприятия, инвестирующие в Грузию, а также предприятия, экспортирующие товары или услуги из Грузии.