Президент Грузии выразил соболезнования семьям погибших на курорте в Швейцарии
Президент Грузии выразил соболезнования семьям погибших на курорте в Швейцарии
02.01.2026
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате трагического взрыва на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, отметив, что Грузия присоединяется ко всеобщему трауру.
Взрыв произошел в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана 1 января в 01:30 по местному времени. По данным полиции кантона Вале, погибло 40 человек, еще порядка ста получили тяжелые травмы.
"В эти тяжелые минуты грузинский народ присоединяется ко всеобщему трауру — мы разделяем эту огромную боль швейцарского народа. Выражаю соболезнования семьям погибших, их близким и всем, кого затронула эта большая трагедия", — написал президент Грузии Михаил Кавелашвили в социальной сети X.
Президент пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. "Грузия с вами", — написал он.
По данным властей Швейцарии, все больницы кантона Вале переполнены из-за большого количества пострадавших, они были также доставлены в больницы Сиона, Лозанны, Женевы и Цюриха.
Власти сообщили, что не рассматривают версию теракта. Курорт Кран-Монтана находится неподалеку от границы Швейцарии с Италией.
По данным СМИ, пострадавшие очень молоды — в возрасте от 15 до 25 лет. Среди пострадавших есть и туристы.
Власти Франции, Италии и Австралии подтвердили, что среди пострадавших есть их граждане.