https://sputnik-georgia.ru/20260102/prezident-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-semyam-pogibshikh-na-kurorte-v-shveytsarii-296498643.html

Президент Грузии выразил соболезнования семьям погибших на курорте в Швейцарии

Президент Грузии выразил соболезнования семьям погибших на курорте в Швейцарии

Sputnik Грузия

Взрыв произошел в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана 1 января 02.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-02T19:12+0400

2026-01-02T19:12+0400

2026-01-02T19:12+0400

грузия

новости

происшествия

швейцария

михаил кавелашвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24161/83/241618344_0:292:3122:2048_1920x0_80_0_0_0bb7fcf204f270f8d69415916ef14eab.jpg

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате трагического взрыва на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, отметив, что Грузия присоединяется ко всеобщему трауру. Взрыв произошел в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана 1 января в 01:30 по местному времени. По данным полиции кантона Вале, погибло 40 человек, еще порядка ста получили тяжелые травмы. Президент пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. "Грузия с вами", — написал он. По данным властей Швейцарии, все больницы кантона Вале переполнены из-за большого количества пострадавших, они были также доставлены в больницы Сиона, Лозанны, Женевы и Цюриха. Власти сообщили, что не рассматривают версию теракта. Курорт Кран-Монтана находится неподалеку от границы Швейцарии с Италией. По данным СМИ, пострадавшие очень молоды — в возрасте от 15 до 25 лет. Среди пострадавших есть и туристы. Власти Франции, Италии и Австралии подтвердили, что среди пострадавших есть их граждане.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

швейцария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, швейцария, михаил кавелашвили