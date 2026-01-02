https://sputnik-georgia.ru/20260102/transportnaya-infrastruktura-tbilisi-budet-aktivno-razvivatsya-v-2026-godu--plany-merii-296485329.html
Транспортная инфраструктура Тбилиси будет активно развиваться в 2026 году – планы мэрии
Транспортная инфраструктура Тбилиси будет активно развиваться в 2026 году – планы мэрии
02.01.2026
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси в 2026 году планирует не только начать строительство новой трамвайной линии, но и развивать существующие направления общественного транспорта, больше всего изменений ждет метро. В Тбилиси на данный момент общественный транспорт формируется из автобусов, метро, микроавтобусов и канатных дорог. Самое большое новшество ждет Тбилисский метрополитен. В планах мэрии только в 2026 году приобрести 111 вагонов для тбилисского метро. Деньги на приобретение вагонов выделил Азиатский банк развития. Также в 2026 году начнется проектирование и новой канатной дороги, которая соединит спальный район Вазисубани со станцией метрополитена "Самгори". Кроме того, мэрия на 2026 год запланировала также ряд инфраструктурных проектов по улучшению транспортной инфраструктуры. Среди таких проектов строительство автомобильного моста, который соединит улицу Дадиани с Вокзальной площадью. Всего на строительство и ремонт дорог в 2026 году будет выделено 132,9 миллиона лари, на развитие транспорта 563,5 миллиона лари, а на строительство нового моста – 10 миллионов лари.
Транспортная инфраструктура Тбилиси будет активно развиваться в 2026 году – планы мэрии
В 2026 году начнется проектирование и новой канатной дороги, которая соединит спальный район Вазисубани со станцией метрополитена "Самгори"
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси в 2026 году планирует не только начать строительство новой трамвайной линии, но и развивать существующие направления общественного транспорта, больше всего изменений ждет метро.
В Тбилиси на данный момент общественный транспорт формируется из автобусов, метро, микроавтобусов и канатных дорог.
Самое большое новшество ждет Тбилисский метрополитен. В планах мэрии только в 2026 году приобрести 111 вагонов для тбилисского метро. Деньги на приобретение вагонов выделил Азиатский банк развития.
Кроме того уже в 2026 году планируется начать проектировать строительство трамвайной линии длиной 7,5 километра, которая соединит спальный район Диди Дигоми и станцию метрополитена "Дидубе". По линии планируется пустить 10 составов. Кроме того вместе с новой трамвайной линией будет спроектировано и новое трамвайное депо.
Также в 2026 году начнется проектирование и новой канатной дороги, которая соединит спальный район Вазисубани со станцией метрополитена "Самгори".
Кроме того, мэрия на 2026 год запланировала также ряд инфраструктурных проектов по улучшению транспортной инфраструктуры. Среди таких проектов строительство автомобильного моста, который соединит улицу Дадиани с Вокзальной площадью.
Всего на строительство и ремонт дорог в 2026 году будет выделено 132,9 миллиона лари, на развитие транспорта 563,5 миллиона лари, а на строительство нового моста – 10 миллионов лари.