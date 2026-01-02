https://sputnik-georgia.ru/20260102/uchastniki-vfm-i-poezda-pamyati-pozdravili-blokadnitsu-allu-belan-296488748.html

Участники ВФМ и "Поезда памяти" поздравили блокадницу Аллу Бэлан

Участники ВФМ и "Поезда памяти" поздравили блокадницу Аллу Бэлан

В Тбилиси школьники и молодежь, а также общественные деятели встретились с ветераном Великой Отечественной войны 02.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Участники проектов Дирекции Всемирного молодежного фестиваля и грузинские школьники, впервые побывавшие летом 2025 года на международном проекте "Поезд памяти", поздравили с Новым годом 95-летнюю Аллу Бэлан — единственную коренную ленинградку в Грузии, прошедшую блокаду.Гости навестили ветерана Великой Отечественной войны в Тбилиси, поблагодарили ее за стойкость и мужество, передали корзину гостинцев и букет любимых цветов. По словам Аллы Николаевны, визит стал для нее неожиданным.Участники встречи рассказали о впечатлениях от поездки в ее родной Санкт-Петербург. "Безмерно красивый город. Это незабываемые впечатления. Мы смогли посетить Петергоф, походить по прекрасным улицам. Этот город навсегда останется в наших сердцах. И очень важно помнить и чтить историю, наших героев", — сказала Анастасия Кулиева.Старшеклассница из Тбилиси Элиза отметила, что группа успела увидеть "Алые паруса" и развод мостов, а главное — познакомилась со школьниками из 15 республик бывшего СССР в рамках "Поезда памяти". "Мы очень много узнали об истории Второй мировой войны. Посетили места боевой славы. Никто из нас, например, кто был в Хатыни, не остался равнодушным", — рассказала она.Алла Бэлан поблагодарила молодежь за внимание к памяти о войне и подчеркнула значение преемственности поколений. "Спасибо, что помните, навестили меня и чтите историю. Было очень приятно, ведь это мой город. Они — будущее Грузии. Много таких мест на территории бывшего Советского Союза, которые пережили ужасы войны. Это надо помнить, об этом нельзя забывать, надо знать историю своей страны", — сказала ветеран.Во время встречи Алла Николаевна поделилась воспоминаниями о блокадном детстве. По ее словам, ей было почти 10 лет, когда началась война: вместе со взрослыми она ездила на окраину Ленинграда копать окопы, город жил под постоянной угрозой налетов, а люди старались удержать рубежи любой ценой.Участникам встречи показали клип Sputnik Грузия, в котором Алла Бэлан говорит, что мечтает еще раз увидеть родной город. "Я надеюсь, что мэрия Санкт-Петербурга в 2026 году пригласит меня на мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от блокады, и 27 января я буду в своем городе", — сказала она. Ветеран также отметила, что хотела бы передать свои медали на хранение в музей блокады.В завершение Алла Бэлан поздравила читателей с Новым годом и пожелала всем здоровья и мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

