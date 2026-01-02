https://sputnik-georgia.ru/20260102/uchastniki-vfm-i-poezda-pamyati-pozdravili-blokadnitsu-allu-belan-296488748.html
Участники ВФМ и "Поезда памяти" поздравили блокадницу Аллу Бэлан
Участники ВФМ и "Поезда памяти" поздравили блокадницу Аллу Бэлан
Sputnik Грузия
В Тбилиси школьники и молодежь, а также общественные деятели встретились с ветераном Великой Отечественной войны 02.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-02T10:38+0400
2026-01-02T10:38+0400
2026-01-02T10:45+0400
общество
грузия
новости
тбилиси
санкт-петербург
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/02/296488586_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_f073aaa6e5c8724bc49cf0852f9b86ef.jpg
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Участники проектов Дирекции Всемирного молодежного фестиваля и грузинские школьники, впервые побывавшие летом 2025 года на международном проекте "Поезд памяти", поздравили с Новым годом 95-летнюю Аллу Бэлан — единственную коренную ленинградку в Грузии, прошедшую блокаду.Гости навестили ветерана Великой Отечественной войны в Тбилиси, поблагодарили ее за стойкость и мужество, передали корзину гостинцев и букет любимых цветов. По словам Аллы Николаевны, визит стал для нее неожиданным.Участники встречи рассказали о впечатлениях от поездки в ее родной Санкт-Петербург. "Безмерно красивый город. Это незабываемые впечатления. Мы смогли посетить Петергоф, походить по прекрасным улицам. Этот город навсегда останется в наших сердцах. И очень важно помнить и чтить историю, наших героев", — сказала Анастасия Кулиева.Старшеклассница из Тбилиси Элиза отметила, что группа успела увидеть "Алые паруса" и развод мостов, а главное — познакомилась со школьниками из 15 республик бывшего СССР в рамках "Поезда памяти". "Мы очень много узнали об истории Второй мировой войны. Посетили места боевой славы. Никто из нас, например, кто был в Хатыни, не остался равнодушным", — рассказала она.Алла Бэлан поблагодарила молодежь за внимание к памяти о войне и подчеркнула значение преемственности поколений. "Спасибо, что помните, навестили меня и чтите историю. Было очень приятно, ведь это мой город. Они — будущее Грузии. Много таких мест на территории бывшего Советского Союза, которые пережили ужасы войны. Это надо помнить, об этом нельзя забывать, надо знать историю своей страны", — сказала ветеран.Во время встречи Алла Николаевна поделилась воспоминаниями о блокадном детстве. По ее словам, ей было почти 10 лет, когда началась война: вместе со взрослыми она ездила на окраину Ленинграда копать окопы, город жил под постоянной угрозой налетов, а люди старались удержать рубежи любой ценой.Участникам встречи показали клип Sputnik Грузия, в котором Алла Бэлан говорит, что мечтает еще раз увидеть родной город. "Я надеюсь, что мэрия Санкт-Петербурга в 2026 году пригласит меня на мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от блокады, и 27 января я буду в своем городе", — сказала она. Ветеран также отметила, что хотела бы передать свои медали на хранение в музей блокады.В завершение Алла Бэлан поздравила читателей с Новым годом и пожелала всем здоровья и мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
санкт-петербург
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/02/296488586_62:0:1219:868_1920x0_80_0_0_7f81475e6420b2b1822b2169fb8c2683.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, грузия, новости, тбилиси, санкт-петербург
общество, грузия, новости, тбилиси, санкт-петербург
Участники ВФМ и "Поезда памяти" поздравили блокадницу Аллу Бэлан
10:38 02.01.2026 (обновлено: 10:45 02.01.2026)
В Тбилиси школьники и молодежь, а также общественные деятели встретились с ветераном Великой Отечественной войны
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Участники проектов Дирекции Всемирного молодежного фестиваля и грузинские школьники, впервые побывавшие летом 2025 года на международном проекте "Поезд памяти", поздравили с Новым годом 95-летнюю Аллу Бэлан — единственную коренную ленинградку в Грузии, прошедшую блокаду.
Гости навестили ветерана Великой Отечественной войны в Тбилиси, поблагодарили ее за стойкость и мужество, передали корзину гостинцев и букет любимых цветов. По словам Аллы Николаевны, визит стал для нее неожиданным.
Участники встречи рассказали о впечатлениях от поездки в ее родной Санкт-Петербург. "Безмерно красивый город. Это незабываемые впечатления. Мы смогли посетить Петергоф, походить по прекрасным улицам. Этот город навсегда останется в наших сердцах. И очень важно помнить и чтить историю, наших героев", — сказала Анастасия Кулиева.
Старшеклассница из Тбилиси Элиза отметила, что группа успела увидеть "Алые паруса" и развод мостов, а главное — познакомилась со школьниками из 15 республик бывшего СССР в рамках "Поезда памяти".
"Мы очень много узнали об истории Второй мировой войны. Посетили места боевой славы. Никто из нас, например, кто был в Хатыни, не остался равнодушным", — рассказала она.
Алла Бэлан поблагодарила молодежь за внимание к памяти о войне и подчеркнула значение преемственности поколений.
"Спасибо, что помните, навестили меня и чтите историю. Было очень приятно, ведь это мой город. Они — будущее Грузии. Много таких мест на территории бывшего Советского Союза, которые пережили ужасы войны. Это надо помнить, об этом нельзя забывать, надо знать историю своей страны", — сказала ветеран.
Во время встречи Алла Николаевна поделилась воспоминаниями о блокадном детстве. По ее словам, ей было почти 10 лет, когда началась война: вместе со взрослыми она ездила на окраину Ленинграда копать окопы, город жил под постоянной угрозой налетов, а люди старались удержать рубежи любой ценой.
Участникам встречи показали клип Sputnik Грузия, в котором Алла Бэлан говорит, что мечтает еще раз увидеть родной город. "Я надеюсь, что мэрия Санкт-Петербурга в 2026 году пригласит меня на мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от блокады, и 27 января я буду в своем городе", — сказала она. Ветеран также отметила, что хотела бы передать свои медали на хранение в музей блокады.
В завершение Алла Бэлан поздравила читателей с Новым годом и пожелала всем здоровья и мира.