В новый год с правами: водителей Грузии ждет радость

Баллы на водительские права начисляются ежегодно и потерять их можно за нарушение правил дорожного движения, если штраф выписывает патрульная полиция 02.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Водители, потерявшие свои права из-за того, что на их правах закончились ежегодно начисляемые 100 баллов, с 1 января смогут снова сесть за руль автомобиля. На правах у таких водителей, а таких в Грузии насчитывается 780 человек, будет 100 баллов, как и у других водителей. Баллы на водительские права начисляются ежегодно и потерять их можно за нарушение правил дорожного движения, если штраф выписывает патрульная полиция. Минимальная сумма списываемых баллов – 5, максимальная – 100 баллов. При списании баллов водитель лишается прав и восстановить их сможет только повторно сдав экзамен на получение водительских прав.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
