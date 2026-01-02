https://sputnik-georgia.ru/20260102/v-tbilisi-prodlili-rabotu-novogodney-derevni-296497692.html
В Тбилиси продлили работу Новогодней деревни
Помимо концертов, в Новогодней деревне можно также покататься на коньках и аттракционах, посетить рождественскую ярмарку и домик Санты, попробовать уличную еду
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/02/296497523_1:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_3770a0d908c3b69622ee8913c3c7e322.jpg
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Работу Новогодней деревни, одной из главных новогодних локаций в грузинской столице, продлили на неделю – до 14 января, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе во время прямого включения на своей странице в соцсети.Новогодняя деревня открыта в Тбилиси с 12 декабря на площади Первой Республики, недалеко от станции метро "Руставели"; там же стоит и главная елка столицы. "Мы анонсировали, что новогодняя деревня будет работать до 7 января, однако спрос со стороны общественности и предпринимателей очень высок. Прежде всего я хотел бы поблагодарить их за сотрудничество. Мы решили продолжить работу новогодней деревни. Мероприятия будут продолжаться до 14 января", – заявил Каладзе. Каладзе поздравил горожан с праздником Бедоба (День судьбы; "беди" в переводе с грузинского – судьба, прим.) и пожелал стране успехов, процветания и любви. По его словам, посетителей Новогодней деревни ждут представления, концерты и т. д. Помимо концертов, в Новогодней деревне можно также покататься на коньках и аттракционах, посетить рождественскую ярмарку и домик Санты, попробовать уличную еду. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
В Тбилиси продлили работу Новогодней деревни
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Работу Новогодней деревни, одной из главных новогодних локаций в грузинской столице, продлили на неделю – до 14 января, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе во время прямого включения на своей странице в соцсети.
Новогодняя деревня открыта в Тбилиси с 12 декабря на площади Первой Республики, недалеко от станции метро "Руставели"; там же стоит и главная елка столицы.
"Мы анонсировали, что новогодняя деревня будет работать до 7 января, однако спрос со стороны общественности и предпринимателей очень высок. Прежде всего я хотел бы поблагодарить их за сотрудничество. Мы решили продолжить работу новогодней деревни. Мероприятия будут продолжаться до 14 января", – заявил Каладзе.
Каладзе поздравил горожан с праздником Бедоба (День судьбы; "беди" в переводе с грузинского – судьба, прим.) и пожелал стране успехов, процветания и любви.
По его словам, посетителей Новогодней деревни ждут представления, концерты и т. д.
Помимо концертов, в Новогодней деревне можно также покататься на коньках и аттракционах, посетить рождественскую ярмарку и домик Санты, попробовать уличную еду.