Верхний Ларс сегодня: на грузино-российской границе действуют ограничения для транспорта
По информации ведомства, движение для легковых автомобилей восстановлено и будет осуществляться в одностороннем режиме 02.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Движение на 79-93 км участка Млета-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении к грузино-российской границе закрыто для всех видов транспорта, кроме легковушек, сообщили в департаменте автомобильных дорог. По информации ведомства, движение для легковых автомобилей восстановлено и будет осуществляться в одностороннем режиме. Кроме того, на 93-107 км участка Гудаури (Поста)-Коби в силе остается запрет на передвижение для всех видов автотранспорта в связи с высоким уровнем лавиноопасности. По информации Национального агентства окружающей среды, движение транспортных средств осуществляется в безостановочном режиме. На остальных участках автодороги движение свободное. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Верхний Ларс сегодня: на грузино-российской границе действуют ограничения для транспорта

20:16 02.01.2026 (обновлено: 21:17 02.01.2026)
Работы по расчистке Военно-Грузинской дороги на отрезке Гудаури-Коби
Работы по расчистке Военно-Грузинской дороги на отрезке Гудаури-Коби - Sputnik Грузия, 1920, 02.01.2026
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Движение на 79-93 км участка Млета-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении к грузино-российской границе закрыто для всех видов транспорта, кроме легковушек, сообщили в департаменте автомобильных дорог.
По информации ведомства, движение для легковых автомобилей восстановлено и будет осуществляться в одностороннем режиме.
Кроме того, на 93-107 км участка Гудаури (Поста)-Коби в силе остается запрет на передвижение для всех видов автотранспорта в связи с высоким уровнем лавиноопасности.
По информации Национального агентства окружающей среды, движение транспортных средств осуществляется в безостановочном режиме.
На остальных участках автодороги движение свободное.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
0