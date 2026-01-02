https://sputnik-georgia.ru/20260102/verkhniy-lars-segodnya-na-gruzino-rossiyskoy-granitse-deystvuyut-ogranicheniya-dlya-transporta-296499327.html

Верхний Ларс сегодня: на грузино-российской границе действуют ограничения для транспорта

2026-01-02T20:16+0400

ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Движение на 79-93 км участка Млета-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении к грузино-российской границе закрыто для всех видов транспорта, кроме легковушек, сообщили в департаменте автомобильных дорог. По информации ведомства, движение для легковых автомобилей восстановлено и будет осуществляться в одностороннем режиме. Кроме того, на 93-107 км участка Гудаури (Поста)-Коби в силе остается запрет на передвижение для всех видов автотранспорта в связи с высоким уровнем лавиноопасности. По информации Национального агентства окружающей среды, движение транспортных средств осуществляется в безостановочном режиме. На остальных участках автодороги движение свободное. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

