https://sputnik-georgia.ru/20260102/verkhniy-lars-segodnya-na-gruzino-rossiyskoy-granitse-deystvuyut-ogranicheniya-dlya-transporta-296499327.html
Верхний Ларс сегодня: на грузино-российской границе действуют ограничения для транспорта
Верхний Ларс сегодня: на грузино-российской границе действуют ограничения для транспорта
Sputnik Грузия
По информации ведомства, движение для легковых автомобилей восстановлено и будет осуществляться в одностороннем режиме 02.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-02T20:16+0400
2026-01-02T20:16+0400
2026-01-02T21:17+0400
грузия
новости
погода
национальное агентство окружающей среды
верхний ларс
департамент автомобильных дорог
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23407/65/234076525_0:0:1250:704_1920x0_80_0_0_f4074489af5806c742bc4da180e6150d.jpg
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Движение на 79-93 км участка Млета-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении к грузино-российской границе закрыто для всех видов транспорта, кроме легковушек, сообщили в департаменте автомобильных дорог. По информации ведомства, движение для легковых автомобилей восстановлено и будет осуществляться в одностороннем режиме. Кроме того, на 93-107 км участка Гудаури (Поста)-Коби в силе остается запрет на передвижение для всех видов автотранспорта в связи с высоким уровнем лавиноопасности. По информации Национального агентства окружающей среды, движение транспортных средств осуществляется в безостановочном режиме. На остальных участках автодороги движение свободное. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
верхний ларс
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23407/65/234076525_78:0:1074:747_1920x0_80_0_0_7028d41e2872f0597e96567e9bb9548c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, верхний ларс, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, верхний ларс, департамент автомобильных дорог
Верхний Ларс сегодня: на грузино-российской границе действуют ограничения для транспорта
20:16 02.01.2026 (обновлено: 21:17 02.01.2026)
По информации ведомства, движение для легковых автомобилей восстановлено и будет осуществляться в одностороннем режиме
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Движение на 79-93 км участка Млета-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении к грузино-российской границе закрыто для всех видов транспорта, кроме легковушек, сообщили в департаменте автомобильных дорог.
По информации ведомства, движение для легковых автомобилей восстановлено и будет осуществляться в одностороннем режиме.
Кроме того, на 93-107 км участка Гудаури (Поста)-Коби в силе остается запрет на передвижение для всех видов автотранспорта в связи с высоким уровнем лавиноопасности.
По информации Национального агентства окружающей среды, движение транспортных средств осуществляется в безостановочном режиме.
На остальных участках автодороги движение свободное.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.