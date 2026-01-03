https://sputnik-georgia.ru/20260103/buzin-nazval-voennuyu-operatsiyu-ssha-v-venesuele-narusheniem-mezhdunarodnogo-prava-296515448.html

Бузин назвал военную операцию США в Венесуэле нарушением международного права

Военные действия, которые в субботу начала армия США в Венесуэле, представляют собой попытку осуществить собственный замысел под названием "Америка превыше... 03.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Происходящее в Венесуэле является продолжением политики США по продвижению собственных интересов и формированию мира, основанного на американских правилах, заявил Sputnik председатель комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Нацсобрания, военный эксперт Николай Бузин.Американские военные силы атаковали столицу Венесуэлы Каракас утром в субботу. По предварительной информации, было зафиксировано как минимум девять взрывов. Под удар попали базы Фортэ Тиуна и авиабаза генералиссимуса Франсиско де Миранды. Как передает телеканал CBS со ссылкой на американских официальных лиц, военные удары были нанесены по приказу президента США Дональда Трампа."Сегодняшнее состояние не дает возможности США быть уверенными в завтрашнем дне, поэтому запасы венесуэльской нефти – это тот ресурс, который может позволить Соединенным Штатам Америки решить в ближайшей перспективе собственные проблемы", – сказал Бузин.Эксперт подчеркнул, что те боевые действия, которые сегодня начала армия США в Венесуэле являются попыткой реализации собственного плана "Америка превыше всего"."Современный мир предусматривает компромиссы, возможность нахождения общего знаменателя, а это Вашингтону не очень интересно. Поэтому в этом регионе США будут проводить жесткую политику, которая должна показать всему миру, что они еще имеют возможности для влияния на все процессы, происходящие в мире", – подчеркнул Бузин.Как будет развиваться ситуация, покажет время, но начавшаяся военная операция США в Венесуэле представляет собой "очень нехороший момент для межгосударственных отношений", добавил Бузин.Военный эксперт также прокомментировал, может ли ситуация в Венесуэле сместить акценты США с украинской повестки."Что касается Украины, США давно играют там собственную игру. Украина интересна США только с точки зрения собственных финансовых интересов и имиджа на международной арене. Все, что можно из Украины, Соединенные Штаты уже забрали. И сегодня их задача не концентрироваться на данном регионе", – сказал Бузин.МИД Боливарианской Республики выступило с официальным заявлением, в котором решительно осудило военную агрессию в отношении своей страны. В министерстве подчеркнули, что Венесуэла оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и независимости. Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение в Венесуэле.Конфликт США и Венесуэлы25 декабря президент США Дональд Трамп объявил о намерении проводить наземные операции против наркокартелей в Латинской Америке."Теперь мы будем бороться на земле", – заявил американский лидер во время поздравления военных с католическим Рождеством.Ранее, в начале декабря, Трамп уже делал подобные заявления на заседании кабинета министров, однако не уточнил, в каких именно местах будут осуществляться эти удары.В последние месяцы США активно увеличивают количество своих военных кораблей у берегов Венесуэлы, объясняя свое присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей.Осенью американские вооруженные силы неоднократно применялись для уничтожения судов, которые якобы перевозили наркотики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

