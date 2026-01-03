https://sputnik-georgia.ru/20260103/dvizhenie-legkovykh-avtomobiley-na-perevale-nakerala-vozobnovleno-296504370.html

Движение легковых автомобилей на перевале Накерала возобновлено

Движение легковых автомобилей на перевале Накерала возобновлено

Sputnik Грузия

Синоптики прогнозируют падение температуры до минусовой в Грузии 3 и 4 января 03.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-03T10:52+0400

2026-01-03T10:52+0400

2026-01-03T11:30+0400

грузинские дороги, машины и их водители

дороги

кутаиси

амбролаури

ткибули

новости

грузия

непогода в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1b/263914948_0:0:1984:1116_1920x0_80_0_0_7a31f9a09ed6aca1d607644823f31d07.jpg

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Движение легковых автомобилей на перевале Накерала возобновлено — ранее оно было запрещено из-за интенсивного снегопада, сообщили в Департамент автодорог Грузии. Перевал Накерала начинается после города Ткибули и заканчивается у Рачинского хребта, соединяя тем самым друг с другом два региона Грузии – Имерети и Рача. Серпантин автомобильной трассы протянут на 10 километров. Высшая точка расположена на высоте 1 218 метров.Напоним, синоптики прогнозируют падение температуры до минусовой в Грузии 3 и 4 января. На ряде дорог ожидается гололедица, а районы могут остаться без света из-за обледенения линий электропередач.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

кутаиси

амбролаури

ткибули

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузинские дороги, машины и их водители, дороги, кутаиси, амбролаури, ткибули, новости, грузия, непогода в грузии