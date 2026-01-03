https://sputnik-georgia.ru/20260103/dvizhenie-legkovykh-avtomobiley-na-perevale-nakerala-vozobnovleno-296504370.html
Синоптики прогнозируют падение температуры до минусовой в Грузии 3 и 4 января 03.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Движение легковых автомобилей на перевале Накерала возобновлено — ранее оно было запрещено из-за интенсивного снегопада, сообщили в Департамент автодорог Грузии. Перевал Накерала начинается после города Ткибули и заканчивается у Рачинского хребта, соединяя тем самым друг с другом два региона Грузии – Имерети и Рача. Серпантин автомобильной трассы протянут на 10 километров. Высшая точка расположена на высоте 1 218 метров.Напоним, синоптики прогнозируют падение температуры до минусовой в Грузии 3 и 4 января. На ряде дорог ожидается гололедица, а районы могут остаться без света из-за обледенения линий электропередач.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
10:52 03.01.2026 (обновлено: 11:30 03.01.2026)
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Движение легковых автомобилей на перевале Накерала возобновлено — ранее оно было запрещено из-за интенсивного снегопада, сообщили в Департамент автодорог Грузии.
"Движение легковых автомобилей возобновлено на участке национальной автомагистрали Кутаиси (Моцамета) – Ткибули – Амбролаури, км 39-км (перевал Накерала), в то время как движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами запрещено", – говорится в сообщении ведомства.
Перевал Накерала начинается после города Ткибули и заканчивается у Рачинского хребта, соединяя тем самым друг с другом два региона Грузии – Имерети и Рача. Серпантин автомобильной трассы протянут на 10 километров. Высшая точка расположена на высоте 1 218 метров.
Тем временем из-за гололеда на участке национальной автомагистрали Вазиани-Гомбори-Телави (км 36-км – км 64, Верона-Телави) разрешено движение только скоростных транспортных средств (с двумя и более подъездными путями), а движение других типов транспортных средств ограничено.
Напоним, синоптики прогнозируют падение температуры до минусовой в Грузии 3 и 4 января. На ряде дорог ожидается гололедица, а районы могут остаться без света из-за обледенения линий электропередач.