Известны самые перспективные специальности для обучения в 2026 году

03.01.2026

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. При выборе будущей профессии абитуриентам стоит ориентироваться на сферы и специальности, которые стабильно востребованы у работодателей, включая IT-направления, работу с данными и квалифицированные рабочие профессии. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса hh.ru. В компании отмечают, что "при выборе образования стоит ориентироваться на те же приоритетные сферы и профессии, что постоянно входят в рейтинг востребованности у работодателей". По данным hh.ru, в 2026 году во многих отраслях сохранится высокий спрос на специалистов с цифровыми навыками – умеющих работать с искусственным интеллектом, программным обеспечением, оборудованием и большими массивами данных. Также востребованными останутся сотрудники с так называемыми "гибкими" навыками – адаптивностью и развитым критическим мышлением. В частности, ожидается сохранение повышенного спроса на IT-специалистов. Речь идет о разработчиках программного обеспечения, специалистах по кибербезопасности и анализу больших данных, а также инженерах по машинному обучению и обучению ИИ. Как уточнили в компании, эти профессии пользовались активным спросом у работодателей и в 2025 году. Кроме того, в число перспективных направлений для обучения входят рабочие профессии высокой квалификации, требующие специальных технических навыков и допусков. Среди них – сварщики, слесари, машинисты, монтажники, автослесари и механики, спрос на которых, по оценкам экспертов, также останется высоким в ближайшие годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

