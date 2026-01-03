https://sputnik-georgia.ru/20260103/kak-izmenilsya-obem-vneshnego-dolga-gruzii--novye-dannye-natsbanka-296502525.html

Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Общий внешний долг Грузии по состоянию на 30 сентября 2025 года насчитывал 27,3 миллиарда долларов, что составляет 74,2% к ВВП за последние четыре квартала, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За второй квартал 2025 года общий внешний долг вырос на 807,4 миллиона долларов, в том числе на 743,1 миллиона долларов – за счет операционных изменений и на 0,4 миллиона долларов – из-за других изменений; в тоже время вырос на 19,3 миллиона долларов за счет изменений курса и на 44,5 миллиона долларов – за счет изменения цен.Из общего объема 11,6 миллиарда долларов приходится на долг государства (31,5% к ВВП), из которых 9,1 миллиарда долларов – долг правительства, 819,5 миллиона долларов – обязательства Нацбанка, 474,3 миллиона долларов и 1,2 миллиарда долларов – долг государственных предприятий по облигациям и кредитам соответственно.Долг банковского сектора на отчетную дату составляет 9,4 миллиарда долларов, частных предприятий – 5,3 миллиарда долларов, долг между компаниями – 2,8 миллиарда долларов.Доля деноминированного в иностранной валюте долга в общем объеме задолженности составляет 87,6%.Чистый долг Грузии на 30 сентября 2025 года составил 13 миллиардов долларов (35,4% к ВВП), в том числе чистый госдолг составляет 6,2 млрд долларов (16,8% к ВВП).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

