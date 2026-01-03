https://sputnik-georgia.ru/20260103/kak-izmenilsya-obem-vneshnego-dolga-gruzii--novye-dannye-natsbanka-296502525.html
Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка
Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка
Sputnik Грузия
За третий квартал 2025 года общий внешний долг вырос на 807,4 миллиона долларов 03.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-03T09:01+0400
2026-01-03T09:01+0400
2026-01-03T10:54+0400
экономика
грузия
новости
долг
статистика
национальный банк грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/78/234067879_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_a92733e07dd2c028064ebe95745815bb.jpg
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Общий внешний долг Грузии по состоянию на 30 сентября 2025 года насчитывал 27,3 миллиарда долларов, что составляет 74,2% к ВВП за последние четыре квартала, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За второй квартал 2025 года общий внешний долг вырос на 807,4 миллиона долларов, в том числе на 743,1 миллиона долларов – за счет операционных изменений и на 0,4 миллиона долларов – из-за других изменений; в тоже время вырос на 19,3 миллиона долларов за счет изменений курса и на 44,5 миллиона долларов – за счет изменения цен.Из общего объема 11,6 миллиарда долларов приходится на долг государства (31,5% к ВВП), из которых 9,1 миллиарда долларов – долг правительства, 819,5 миллиона долларов – обязательства Нацбанка, 474,3 миллиона долларов и 1,2 миллиарда долларов – долг государственных предприятий по облигациям и кредитам соответственно.Долг банковского сектора на отчетную дату составляет 9,4 миллиарда долларов, частных предприятий – 5,3 миллиарда долларов, долг между компаниями – 2,8 миллиарда долларов.Доля деноминированного в иностранной валюте долга в общем объеме задолженности составляет 87,6%.Чистый долг Грузии на 30 сентября 2025 года составил 13 миллиардов долларов (35,4% к ВВП), в том числе чистый госдолг составляет 6,2 млрд долларов (16,8% к ВВП).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/78/234067879_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_e007f6a7432b860d5f06ec9fd2d04537.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, долг, статистика, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, долг, статистика, национальный банк грузии
Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка
09:01 03.01.2026 (обновлено: 10:54 03.01.2026)
За третий квартал 2025 года общий внешний долг вырос на 807,4 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Общий внешний долг Грузии по состоянию на 30 сентября 2025 года насчитывал 27,3 миллиарда долларов, что составляет 74,2% к ВВП за последние четыре квартала, говорится на сайте Нацбанка Грузии.
За второй квартал 2025 года общий внешний долг вырос на 807,4 миллиона долларов, в том числе на 743,1 миллиона долларов – за счет операционных изменений и на 0,4 миллиона долларов – из-за других изменений; в тоже время вырос на 19,3 миллиона долларов за счет изменений курса и на 44,5 миллиона долларов – за счет изменения цен.
Из общего объема 11,6 миллиарда долларов приходится на долг государства (31,5% к ВВП), из которых 9,1 миллиарда долларов – долг правительства, 819,5 миллиона долларов – обязательства Нацбанка, 474,3 миллиона долларов и 1,2 миллиарда долларов – долг государственных предприятий по облигациям и кредитам соответственно.
Долг банковского сектора на отчетную дату составляет 9,4 миллиарда долларов, частных предприятий – 5,3 миллиарда долларов, долг между компаниями – 2,8 миллиарда долларов.
Доля деноминированного в иностранной валюте долга в общем объеме задолженности составляет 87,6%.
Чистый долг Грузии на 30 сентября 2025 года составил 13 миллиардов долларов (35,4% к ВВП), в том числе чистый госдолг составляет 6,2 млрд долларов (16,8% к ВВП).