Какой сегодня церковный праздник: 3 января 2026

По православному церковному календарю 3 января отмечают день памяти святых Иулиании, Фемистоклея, Петра и других 03.01.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.Иулиания НикомидийскаяПо церковному календарю 3 января поминают мученицу Иулианию и с нею вместе 500 мужей и 130 жен, пострадавших за веру.Родилась будущая святая в семье знатного язычника Африкана в Никомидии. В девять лет Иулианию обручили с неким Елевсием. Дева выросла разумной и доброй. Она тайно приняла крещение, и когда пришло время свадьбы, то решительно отказалась от замужества.Не сумев уговорить дочь не нарушать помолвку, отец стал жестоко ее избивать. Затем отдал Иулианию на суд епарху города, которым был ее бывший жених. Елевсий просил деву выйти за него замуж, обещая не принуждать ее к перемене веры. Но Иулиания предпочла принять мучения.Святую долго и жестоко пытали в присутствии большого числа людей. Видя мужество и непреклонность юной девы, 500 мужей и 130 жен уверовали, за что и были обезглавлены. Иулианию казнили в 304 году.Фемистоклей МирликийскийПо церковному календарю 3 января поминают мученика Фемистоклея, пострадавшего за веру во время правления императора Декия (201-251).Будущий святой был пастухом и жил в Мирах Ликийских. Фемистоклей во время преследования христиан, скрывая у себя гонимого Диоскорида, сам вышел к преследователям. Фемистоклей скончался во время пыток. Произошло это в 251-м.Митрополит всея РусиПо церковному календарю 3 января поминают святителя Петра, митрополита Московского и Всея Руси.Родился будущий митрополит в семье благочестивых христиан на Волыни во второй половине XIII века. В 12 лет Петр поступил в монастырь и много времени уделял изучению Священного Писания и обучался иконописанию. Образы, написанные иноком Петром, раздавали братии и христианам, посещающим обитель.Иеромонах Петр, после многолетних подвигов в монастыре, в поисках уединенного места поставил келью на реке Рать. На этом месте впоследствии построили монастырь, где игуменом был избран святой Петр.Известно об игумене стало далеко за пределами монастыря. В обитель нередко приходил князь Галицкий Юрий, чтобы услышать духовные наставления святого подвижника.Будучи игуменом, он написал икону Пресвятой Богоматери, которая ни на одну другую не была похожа. Позже образ назвали по имени автора – Петровской иконой.Однажды монастырь посетил митрополит Владимирский Максим. Настоятель обители, принимая святительское благословение, подарил написанный им образ Успения Пресвятой Богородицы, перед которым митрополит Максим молился до конца своей жизни о спасении Русской земли.Владимирская кафедра после смерти митрополита Максима оставалась некоторое время свободной. Святителя Петра на Русскую митрополию возвел Патриарх Константинопольский Афанасий в 1308 году.В первые годы управления Русской митрополией первосвятитель испытал много трудностей. Святитель часто менял места своего пребывания, так как на Руси, находящейся под татарским игом, твердого порядка не было. Он постоянно объезжал епархии и поучал народ и духовенство христианскому благочестию, а враждовавших князей призывал к единству и миролюбию.Митрополичью кафедру святитель Петр перенес в Москву из Владимира по просьбе великого князя Иоанна Даниловича Калиты в 1325-м. Святитель Петр пророчески предсказал освобождение от татарского ига и будущее возвышение Москвы как центра всей России.Скончался святитель в 1326 году. Множество чудес совершилось по молитвам угодника Божья.ИмениныПо церковному календарю 3 января именины отмечают Ульяна, Леонтий, Михаил, Никита, Прокопий, Петр, Сергей и Феофан.Материал подготовлен на основе открытых источников.

